Финансы

КоммерсантъКоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Орешкин заявил о «потерянном полугодии» для потребления в России

РБК04:33

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Коммерсантъ05:43

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Ведомости06:09

Орешкин: Первое полугодие 2020 года потеряно для экономики России

ПРАЙМ04:13

Российский министр экономики «потерял» первое полугодие 2020 года

Росбалт05:07

Орешкин назвал первое полугодие 2020 года «потерянным» для потребления

Forbes06:21

Орешкин предрек экономике России слабое начало 2020 года

Компания03:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Lenta.ru 02:10
Общество

Родственники объяснили закрытый гроб на похоронах Лужкова

Члены семьи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объяснили, почему на церемонии прощания его гроб был закрыт, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 07:03
Происшествия

Выросло число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до десяти.
Lenta.ru 06:35
Политика

В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов

В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:05
Происшествия

Из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской возбудили дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело об угрозах жизни и здоровью шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщил адвокат Александр Карабанов.
Взгляд.ру 06:39
Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Интерфакс 05:53
Кино

Появился первый трейлер нового фильма о «Чудо-женщине» с Галь Гадот

Студия Warner Bros. выложила первый трейлер фильма "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот в главной роли, сообщает Variety.
РИА Новости 09 декабря в 08:20
Авто

Названо наилучшее время для прогрева зимой автомобиля

News-24.ru 10 декабря в 02:30
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита»

На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
РИА Новости вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости 04:55
Политика

Комитет сената США одобрил санкции против Турции

Международный комитет сената США одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.
RT на русском вчера в 14:02
Политика

Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека

Президент России Владимир Путин заявил во время общения с судьями Конституционного суда, что при принятии новых законов нельзя отходить от мировых стандартов в сфере прав и свобод человека.
Московский Комсомолец 07:14
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Происшествия

Владельцев «Зимней вишни» обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей

РИА Новости 01:58
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Политика

«Я не лох». Порошенко прокомментировал уголовное дело о госизмене

Ранее президент Зеленский, беседуя с добровольцами у линии соприкосновения заявил: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!»
Украина.ру 06:13
Футбол

Черчесов прокомментировал травлю Дзюбы со стороны болельщиков

Наставник национальной команды России Станислав Черчесов прокомментировал травлю Артёма Дзюбы со стороны болельщиков.
Vprognoze.ru 06:12
Политика

Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
RT на русском 02:00
Общество

Российские компании приняли кодекс этики использования данных

В кодексе определены принципы обмена данными между компаниями, трансграничной передачи данных, а также правила их обработки и хранения.
Компания 05:41
Биатлон

В финал суперспринта на втором этапе Кубка IBU прошли пять россиянок

В итальянском Риднау 12 декабря начался второй этап Кубка IBU, в рамках которого завершилась квалификация в женском суперспринте.
Нева Спорт 05:44
Кино

В сети появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Piter.tv 06:55
Футбол

Черданцев: выход в плей-офф Лиги Европы «Краснодар» не заслужил

К сожалению, «Краснодар» по непонятным причинам провалил начало турнира, так что по большому счету выход в плей-офф российский клуб не заслужил.
ODDS.ru 04:47
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой грозит облысение

По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
OAnews вчера в 12:47
Кино

Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»

Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Вечерняя Москва вчера в 14:43
Происшествия

Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО

Коммерсантъ 06:55
Происшествия

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

РИА Новости 03:42
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Гаджеты

Xiaomi выпустила новый гаджет для умного дома

Piter.tv 04:35
Здоровье

Врач рассказала, как предотвратить гипертонию

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
РИА Новости 10 декабря в 07:20
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное