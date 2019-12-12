Финансы
КоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
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Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Общество
Родственники объяснили закрытый гроб на похоронах Лужкова
Члены семьи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объяснили, почему на церемонии прощания его гроб был закрыт, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
Выросло число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до десяти.
Политика
В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов
В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской возбудили дело
В Подмосковье возбуждено уголовное дело об угрозах жизни и здоровью шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщил адвокат Александр Карабанов.
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Кино
Появился первый трейлер нового фильма о «Чудо-женщине» с Галь Гадот
Студия Warner Bros. выложила первый трейлер фильма "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот в главной роли, сообщает Variety.
Авто
Названо наилучшее время для прогрева зимой автомобиля
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита»
На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против Турции
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.
Политика
Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека
Президент России Владимир Путин заявил во время общения с судьями Конституционного суда, что при принятии новых законов нельзя отходить от мировых стандартов в сфере прав и свобод человека.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
«Я не лох». Порошенко прокомментировал уголовное дело о госизмене
Ранее президент Зеленский, беседуя с добровольцами у линии соприкосновения заявил: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!»
Футбол
Черчесов прокомментировал травлю Дзюбы со стороны болельщиков
Наставник национальной команды России Станислав Черчесов прокомментировал травлю Артёма Дзюбы со стороны болельщиков.
Политика
Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
Общество
Российские компании приняли кодекс этики использования данных
В кодексе определены принципы обмена данными между компаниями, трансграничной передачи данных, а также правила их обработки и хранения.
Биатлон
В финал суперспринта на втором этапе Кубка IBU прошли пять россиянок
В итальянском Риднау 12 декабря начался второй этап Кубка IBU, в рамках которого завершилась квалификация в женском суперспринте.
Футбол
Черданцев: выход в плей-офф Лиги Европы «Краснодар» не заслужил
К сожалению, «Краснодар» по непонятным причинам провалил начало турнира, так что по большому счету выход в плей-офф российский клуб не заслужил.
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Гаджеты
Xiaomi выпустила новый гаджет для умного дома
Здоровье
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.