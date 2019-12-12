Финансы
КоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
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Экономика
Стоимость золота усилила темпы роста на результатах заседания ФРС США
Цена на золото ускорила темпы роста после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую ставку на отметке в 1,5-1,75% годовых, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Южнокорейский бренд KIA сообщил о выходе обновленного седана K5, который на отечественном рынке предложен под названием Optima.
Происшествия
Опубликован список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
«5 канал» опубликовал список пострадавших при пожаре крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
Политика
Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины
Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»
В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Политика
МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Госдума приняла закон о курительных комнатах в транзитных зонах аэропортов.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Биатлон
СБР и IBU обсудят невозможность повторного наказания биатлонистов
Спортсмены, которые уже понесли наказание за использование допинга, не должны быть повторно отстранены, этот вопрос будет обсуждаться с Международным союзом биатлонистов (IBU), заявил на пресс-конференции глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Технологии
МТС провела первый в мире двусторонний голографический телемост на 5G
Компания МТС провела первый в мире голографический телемост между Москвой и Кронштадтом в пилотных сетях пятого поколения.
Общество
Минюст предложил увеличить в десятки раз штрафы для бизнеса
В проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается увеличить штрафы для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов.
Происшествия
В Башкирии школьник отравился никотиновой конфетой
Одиннадцатилетний школьник в башкирском Стерлитамаке попал в больницу с отравлением после того, как перед уроками попробовал никотиновую смесь, сообщает прокуратура Башкирии.
Происшествия
Пропавший российский катер нашли около Японии
Технологии
Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление
Как информирует портал Daily-Express, людям, страдающим гипертонией, медики советуют включить в свой рацион эти полезные продукты: ягоды черники, семена подсолнечника и грецкий орех.
Политика
Парламент Грузии подвергся «химической атаке»
Спикер грузинского парламент Арчил Талаквадзе заявил, что законодательный орган Грузии подвергся «химической атаке».
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Космос
На окраине Вселенной обнаружили гигантскую «фабрику звезд»
Астрономы обнаружили свет огромной пыльной галактики, образовавшейся всего через 970 миллионов лет после Большого взрыва.
Шоу-бизнес
Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет
В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Общество
В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи
Члены президентского Совета по правам человека передали президенту России Владимиру Путину предложения фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» по реформе системы опеки и семейного устройства людей, оставшихся без попечения родителей, сообщает РБК.
Наука
В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты
На найденном рисунке изображены десятки миниатюрных людей, охотящихся на гигантских свиней-бабирусс и карликовых буйволов-аноа.
Общество
С первого января россиян лишат ряда льгот
С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Политика
В МИД РФ назвали необоснованными претензии Нидерландов по делу MH17
Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.
Транспорт
Путин проедет по Крымскому мосту на поезде
Старт движения поездов по Крымскому мосту запланирован на 23 декабря — в этот день по нему проедет первый состав.