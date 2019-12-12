Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Орешкин назвал I полугодие 2020 года «потерянным» для потребительского спроса

ТАСС08:23

Орешкин: Первое полугодие 2020 года потеряно для экономики России

ПРАЙМ04:13

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для потребительского спроса

Ведомости06:09

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Коммерсантъ05:43

Российский министр экономики «потерял» первое полугодие 2020 года

Росбалт05:07

Орешкин заявил о «потерянном полугодии» для потребления в России

РБК04:33

Орешкин назвал первое полугодие 2020 года «потерянным» для потребления

Forbes06:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

Коммерсантъ 06:40
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы

Родственники Анастасии Заворотнюк в Instagram опровергли информацию о параличе правой части тела актрисы. Об этом написали некоторые СМИ.
Каспий.Инфо 07:02
Политика

Следователь по делу Серебренникова стал генералом

РИА Новости 08:12
Экономика

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
РБК вчера в 08:25
Происшествия

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Интерфакс 08:36
Общество

Подводная лодка ТОФ утонула в Приморье

Подлодка, которая была отправлена на утилизацию, частично утонула во время буксировки в Приморье, сообщает DEITA.
Deita.ru 02:23
Происшествия

Суд заочно арестовал сына погибшего в петербургском СИЗО бизнесмена

Кировский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Дениса Пшеничного — фигуранта уголовного дела о хищении 368 млн руб. при проектировании субмарины проекта 636.3 «Варшавянка».
РБК 08:55
Экономика

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Ведомости 04:00
Здоровье

Эндокринолог перечислил болезни, предшествующие сахарному диабету

ToDay News Ufa вчера в 14:10
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покидает пост

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники.
Газета.Ru 08:37
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Политика

Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека

По словам президента, само по себе декларирование прав в конституции не означает, к сожалению, их соблюдение на практике.
Радио Маяк 07:52
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

«Пятый канал» опубликовал список с именами пострадавших, по его данным, в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
РБК 09:16
Политика

МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»

В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Интерфакс 04:44
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
Наука

Как добывают уран: опасный бизнес

Чаще всего начинкой ядерных боеголовок служит плутоний-239, который получают при облучении урана-238 мощными потоками нейтронов.
Популярная механика 05:15
Происшествия

В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя

В городе Вольске (Саратовская область) следователи возбудили уголовное дело из-за смерти местного жителя, тело которого двое мужчин бросили на улице.
РИА Новости 07:55
Происшествия

В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности

Российская газета 08:57
Гаджеты

Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human

В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Игромания.ру 10 декабря в 13:41
Политика

Посол: премьер Болгарии пообещал транзит газа из РФ в Сербию 31 мая

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров заявил, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал ему, что российский газ пойдет через территорию Болгарии в Сербии по "Турецкому потоку" уже 31 мая будущего года.
РИА Новости 08:45
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл на выезде испанскому «Атлетико» в матче заключительного, шестого, тура группового этапа Лиги чемпионов.
Аргументы и Факты вчера в 19:01
Общество

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 08:33
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

РБК 01:31
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews вчера в 10:09
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следственный комитет приступил к проверке по факту смерти журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова.
Газета.Ru 07:42
Политика

Трамп считает нелепым признание Тунберг человеком года

Президент США Дональд Трамп раскритиковал присуждение шведской экоактивистке Грете Тунберг звания «Человек года» журналом Time, назвав это решение нелепым.
RT на русском 08:25
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Интерфакс 08:04
Происшествия

Челнинцы напуганы жвачками, которые якобы раздают детям в школах

Челнинские известия 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное