Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
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Аналитик назвала фактор, который будет «двигать» экономику России

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Инфляция в 1-м квартале упадет до 2,5% на фоне слабого спроса - Орешкин

Финмаркетвчера в 03:24

Орешкин назвал I полугодие 2020 года «потерянным» для потребительского спроса

ТАССвчера в 08:23

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Коммерсантъвчера в 05:43

Орешкин заявил о «потерянном полугодии» для потребления в России

РБКвчера в 04:33

Орешкин охарактеризовал первую половину 2020 года

Российская газета00:42

Орешкин: Первое полугодие 2020 года потеряно для экономики России

ПРАЙМвчера в 04:13
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Гарик Харламов отомстит Асмус за интимные сцены в фильме

ИнфоСМИ 02:44
Происшествия

Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован

На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Российская газета 07:30
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
Происшествия

Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
RT на русском 07:27
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости 11 декабря в 10:06
Музыка

Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Газета.Ru 06:52
Шоу-бизнес

Умерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка России

Пресс-секретарь Театра на Малой Бронной Мария Малкина сообщила, что в пятницу, 13 декабря, умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова, дочь легендарного советского актера Льва Дурова Женщина умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Комсомольская правда 03:36
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

Коммерсантъ 07:03
Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
Происшествия

В Пензе глава группы свидетелей Иеговы приговорен к 6 годам колонии

С 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018-го пензенец курировал деятельность локального объединения свидетелей Иеговы «Арбеково, Пенза», а пятеро его соратников с 18 июля 2017 года по 15 июля 2018-го устраивали религиозные собрания, предоставляли помещения для встреч, вели проповедническую деятельность, организовали сбор пожертвований.
ПензаИнформ 06:53
Экономика

ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок

Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Банки.ру 07:33
Политика

Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
РИА Новости вчера в 16:42
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Гаджеты

MSI выпустила видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT

Производитель MSI заявил о создании восьми графических ускорителей на платформе AMD Radeon RX 5500 XT.
Актуальные Новости вчера в 12:14
Политика

В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России

7 ноября Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть цели по устойчивому росту населения страны, отметив, что численность постоянного населения страны по данным на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
Известия 05:08
Биатлон

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
REGNUM 01:47
Общество

Сургутский фотограф отсудил у лейбла Black Star 70 тысяч рублей

Дождь 05:25
Происшествия

В убийстве Шеремета подозреваются пять человек

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Газета.Ru вчера в 11:47
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

Lenta.ru 07:37
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Происшествия

Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован

Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Газета.Ru 04:07
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
Гаджеты

Samsung продала миллион складных смартфонов Galaxy Fold

Японская компания во втором квартале реализовала около 900 тыс. смартфонов, а в третьем квартале продажи оказались еще меньше – 600 тыс. смартфонов.
Astera 06:09
Происшествия

Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Lenta.ru 04:49
Здоровье

Эндокринолог перечислил болезни, предшествующие сахарному диабету

ToDay News Ufa 11 декабря в 14:10
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Общество

Госдума освободила от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые освобождают все компенсационные выплаты обманутым дольщикам от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
РБК 04:18
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