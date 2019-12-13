Экономика
КоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
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Происшествия
Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован
На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Происшествия
Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер
Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Музыка
Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Шоу-бизнес
Умерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка России
Пресс-секретарь Театра на Малой Бронной Мария Малкина сообщила, что в пятницу, 13 декабря, умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова, дочь легендарного советского актера Льва Дурова Женщина умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Футбол
РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Пензе глава группы свидетелей Иеговы приговорен к 6 годам колонии
С 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018-го пензенец курировал деятельность локального объединения свидетелей Иеговы «Арбеково, Пенза», а пятеро его соратников с 18 июля 2017 года по 15 июля 2018-го устраивали религиозные собрания, предоставляли помещения для встреч, вели проповедническую деятельность, организовали сбор пожертвований.
Экономика
ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок
Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Политика
Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Гаджеты
MSI выпустила видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT
Производитель MSI заявил о создании восьми графических ускорителей на платформе AMD Radeon RX 5500 XT.
Политика
В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России
7 ноября Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть цели по устойчивому росту населения страны, отметив, что численность постоянного населения страны по данным на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
Биатлон
Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону
Происшествия
В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу
Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Происшествия
Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован
Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Гаджеты
Samsung продала миллион складных смартфонов Galaxy Fold
Японская компания во втором квартале реализовала около 900 тыс. смартфонов, а в третьем квартале продажи оказались еще меньше – 600 тыс. смартфонов.
Происшествия
Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Здоровье
Эндокринолог перечислил болезни, предшествующие сахарному диабету
Политика
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Общество
Госдума освободила от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые освобождают все компенсационные выплаты обманутым дольщикам от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).