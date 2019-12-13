Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
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Аналитик назвала фактор, который будет «двигать» экономику России

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Первая половина 2020 года уже потеряна для экономики России, считает Орешкин

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Орешкин назвал I полугодие 2020 года «потерянным» для потребительского спроса

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Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

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Орешкин заявил о «потерянном полугодии» для потребления в России

РБК12 декабря в 04:33

Орешкин: инфляции в России взяться неоткуда

Pravda.Ru11 декабря в 00:33
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Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
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Начались продажи самого дорогого компьютера Apple в истории

За самый мощный процессор Intel Xeon W с 28 ядрами (2,4 ГГц и Turbo Boost до 4,4 ГГц) придётся выложить ещё 7000 долларов США, а 1,5 ТБ оперативной памяти обойдутся в дополнительных 25 000 американских долларов.
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Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
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На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
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Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

Газета.Ru 08:42
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Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
Биатлон

Кубок мира. Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования

На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования.
Вести.Ru 09:30
Общество

Минфин устранит возможность обналичивания замороженных пенсий

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости 07:42
Футбол

Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА

Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Коммерсантъ 08:13
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
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Политика

Джонсон заявил, что выведет Британию из Евросоюза к 31 января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал избирателям, что выведет Британию из Евросоюза к 31 января, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 04:08
Хоккей

Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке «Первого канала»

Ранее в субботу сборная Финляндии обыграла Швецию со счетом 5:1. После второго тура Кубка «Первого канала» финны лидируют в турнирной таблице с четырьмя очками.
РБК 10:11
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Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

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Политика

В Киеве новая версия. Нормандская четверка вообще не подписывала никаких документов

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников утверждает, что лидеры стран Нормандской четверки по итогам саммита в Париже 9 декабря не подписывали никаких документов.
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Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

Вести.Ru 12 декабря в 17:59
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В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

В Санкт-Петербурге полицейский спас двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна пятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:37
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«Союзмультфильм» показал продолжение мультфильма «Умка»

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Политика

Зеленский внес в Раду закон о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию, касающихся децентрализации власти.
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Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
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Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно растут

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 12 декабря.
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Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости вчера в 15:25
Политика

Двух российских журналистов не впустили на Украину

В киевском аэропорту "Борисполь" пограничники не позволили пересечь границу двум российским журналистам из-за их раннего визита в Крым.
Газета.Ru 07:40
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ЛНР обвинила ВСУ и СМИ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах

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38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

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Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
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Северная Корея провела крупное испытание оружия

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Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил

Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
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Путин рассказал о главном событии 2020 года

Московский Комсомолец вчера в 12:51
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