Экономика
КоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
Читать в источнике
Оценить162
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Гаджеты
Начались продажи самого дорогого компьютера Apple в истории
За самый мощный процессор Intel Xeon W с 28 ядрами (2,4 ГГц и Turbo Boost до 4,4 ГГц) придётся выложить ещё 7000 долларов США, а 1,5 ТБ оперативной памяти обойдутся в дополнительных 25 000 американских долларов.
Шоу-бизнес
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Биатлон
Кубок мира. Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования
На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования.
Общество
Минфин устранит возможность обналичивания замороженных пенсий
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Футбол
Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА
Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Политика
Джонсон заявил, что выведет Британию из Евросоюза к 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал избирателям, что выведет Британию из Евросоюза к 31 января, передает РИА Новости.
Хоккей
Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке «Первого канала»
Ранее в субботу сборная Финляндии обыграла Швецию со счетом 5:1. После второго тура Кубка «Первого канала» финны лидируют в турнирной таблице с четырьмя очками.
Политика
В Киеве новая версия. Нормандская четверка вообще не подписывала никаких документов
Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников утверждает, что лидеры стран Нормандской четверки по итогам саммита в Париже 9 декабря не подписывали никаких документов.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
Происшествия
В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна
В Санкт-Петербурге полицейский спас двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна пятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Кино
«Союзмультфильм» показал продолжение мультфильма «Умка»
Политика
Зеленский внес в Раду закон о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию, касающихся децентрализации власти.
Общество
Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов
Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно растут
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 12 декабря.
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Политика
Двух российских журналистов не впустили на Украину
В киевском аэропорту "Борисполь" пограничники не позволили пересечь границу двум российским журналистам из-за их раннего визита в Крым.
Армия и оружие
ЛНР обвинила ВСУ и СМИ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Культура
Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил
Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
Политика