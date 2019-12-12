Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
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Аналитик назвала фактор, который будет «двигать» экономику России

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Орешкин заявил о «потерянном полугодии» для потребления в России

РБКвчера в 04:33

Орешкин назвал первое полугодие 2020 года «потерянным» для потребления

Forbesвчера в 06:21

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Ведомостивчера в 06:09

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Коммерсантъвчера в 05:43

Орешкин назвал I полугодие 2020 года «потерянным» для потребительского спроса

ТАССвчера в 08:23

Орешкин: Первое полугодие 2020 года потеряно для экономики России

ПРАЙМвчера в 04:13
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В Москве простились с Юрием Лужковым

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Пожарные подтвердили, что горит складское здание. В настоящее время на месте работают сотрудники пожарной службы.
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В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
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Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
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Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве бойца спецназа

DP.RU 02:48
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Умер один из ожидавших операции у Каабака братьев-близнецов с Сахалина

Мальчик из Южно-Сахалинска, которому врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был провести пересадку почки, скончался.
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Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
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Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
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Спорт

Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

Женская сборная России по гандболу проиграла команде Нидерландов в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 32:33.
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Политика

Песков прокомментировал данные о сокращении населения России

Ранее в пятницу Росстат сообщил, что естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
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Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Общество

Банки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами

В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю.
Газета.Ru 03:48
Политика

Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

Ранее Зеленский в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что готов десять раз пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз – если Крым.
РИА Новости 04:39
Футбол

РФС отстранил Гинера от футбольной деятельности

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера, сообщил журналистам председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.
РБК 05:13
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Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

РИА Новости вчера в 22:54
Хоккей

Кравцов попрощался с «Трактором»

Спорт-Экспресс вчера в 14:16
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День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
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Microsoft анонсировала новую игровую консоль Xbox Series X

В продажу Xbox Series X поступит осенью 2020 года с новым геймпадом — он также получит обновленную крестовину и кнопку Share для скриншотов и съемки.
Собака.ru 03:38
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В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

В Чебоксарах 17-летняя студентка напала с ножом на заведующую отделением колледжа, сообщили РИА Новости в МВД Чувашии.
РИА Новости 05:22
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Интерфакс 05:25
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
Политика

Венгрия рассчитывает на «Турецкий поток»

Венгрия заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов.
Нефтегазовая вертикаль 04:30
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ВС Украины положительно характеризуют подозреваемого в убийстве Шеремета

Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерено предоставлять всю необходимую информацию об их задержанном бойце Андрее Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания

В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.
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Политика

Зеленский впервые дал полноценное интервью российским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу.
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Экономика

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
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Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева сочла неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику Владимира Путина о газе.
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Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
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Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
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Зеленский высказался за изменение минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за изменение некоторых пунктов минских соглашений.
Life.ru вчера в 15:55
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