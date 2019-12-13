Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
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Орешкин заявил о «потерянном полугодии» для потребления в России

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Орешкин: Первое полугодие 2020 года потеряно для экономики России

ПРАЙМ12 декабря в 04:13
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Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
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Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над американцем Юрайем Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
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Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко усомнился в тренерском таланте известного российского тренера Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 04:59
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Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
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Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова

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Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

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Газета.Ru вчера в 13:06
Общество

Россияне стали тратить на смартфоны больше денег

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Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

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Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru 03:46
Политика

ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
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Депутат устроил дебош в ночном клубе и избил гостей в Тверской области

В Вышнем Волочке на Казанском проспекте местный депутат устроил дебош в ночном клубе. Об этом пишет портал «Tverigrad».
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Агент Александр Маньяков, который представляет интересы бывшего главного тренера тульского «Арсенала» и «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о планах специалиста.
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Джабаров отреагировал на заявление Польши о нежелании делать РФ врагом

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На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
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В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
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Крупнейшим в России экспортёром пищевой соли стал Тыретский солерудник в Иркутской области, принадлежащий Артёму Чайке, старшему сыну генпрокурора Юрия Чайки.
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