Экономика
КоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
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Кино
Умерла французская актриса Анна Карина
Гаджеты
Опубликованы фотографии камеры Samsung Galaxy S11+
Гаджеты
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Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Здоровье
Медик рассказал, чем опасны для здоровья резкое похолодание и морозы
С начала зимы подобные аномальные скачки с резким понижением температуры на 20-25 градусов наблюдались в Сибири.
Общество
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира»
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
Единоборства
Российский боец Ян нокаутировал члена Зала славы UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над американцем Юрайем Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко усомнился в тренерском таланте известного российского тренера Этери Тутберидзе.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова
13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Музыка
Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения
Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Общество
Россияне стали тратить на смартфоны больше денег
Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Политика
Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе
Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Политика
ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил
В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
Происшествия
Депутат устроил дебош в ночном клубе и избил гостей в Тверской области
В Вышнем Волочке на Казанском проспекте местный депутат устроил дебош в ночном клубе. Об этом пишет портал «Tverigrad».
Спорт
Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу
Футбол
Вопрос от агента Маньякова: «Аленичев возглавит «Ротор»?»
Агент Александр Маньяков, который представляет интересы бывшего главного тренера тульского «Арсенала» и «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о планах специалиста.
Политика
Джабаров отреагировал на заявление Польши о нежелании делать РФ врагом
ИА «Ореанда-Новости» Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с журналистом RT заявил, что удивлен заявлением Кшиштофа Щерского, возглавляющего канцелярию польского президента, о том, что попытки сделать из РФ врага могут Польше навредить.
Происшествия
На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными
На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Экономика
Предприятие сына генпрокурора стало крупнейшим в РФ экспортёром соли
Крупнейшим в России экспортёром пищевой соли стал Тыретский солерудник в Иркутской области, принадлежащий Артёму Чайке, старшему сыну генпрокурора Юрия Чайки.
Политика
Песков оценил заявление Зеленского о рукопожатии с Путиным
Спорт
Непряева стала пятой в спринте на этапе Кубка мира в Давосе
Российская лыжница Наталья Непряева заняла пятое место в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе.
Музыка