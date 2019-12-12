Экономика
КоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
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Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Политика
Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании
По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Политика
Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Авто
Hyundai и Genesis начали продавать автомобили в рассрочку
Общество
России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения
Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Общество
Кишащая тараканами квартира доставщика еды попала на видео
Сотрудник службы дезинфекции снял на видео кишащую тараканами квартиру курьера, который работает в красноярской службе доставки еды Delivery Club.
Футбол
РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности
По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).
Происшествия
Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано
Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
Политика
Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Сочи
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Адлер - Сочи, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Игры
Microsoft анонсировал новый Xbox Series X
Корпорация Microsoft показала дизайн своей будущей игровой консоли Xbox Series X, запуск которой намечен к концу 2020 года.
Футбол
Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»
«Сампдория» рассматривает вариант с расторжением арендного соглашения полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони.
Спорт
Все победители The Game Awards 2019 – вы никогда не угадаете Игру года
13 декабря закончилась ежегодная церемония награждения The Game Awards 2019.
Политика
Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России
Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского» саммита.
Происшествия
Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины
Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Происшествия
«Рабовладельцы» из Кузбасса получили 4 и 3,5 года колонии
Кино
Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у двух банков
Центробанк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка".
Политика
Зеленский пообещал изменить минские соглашения
Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Кино