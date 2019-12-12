Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

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