Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОрешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Ситуация слабого потребительского и совокупного спросов, которая наблюдается сейчас, ожидается и в начале следующего года, добавил он.
Читать в источнике
Комментировать122

Подробнее о событии

Орешкин назвал I полугодие 2020 года «потерянным» для потребительского спроса

ТАССвчера в 08:23

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для потребительского спроса

Ведомостивчера в 06:09

Российский министр экономики «потерял» первое полугодие 2020 года

Росбалтвчера в 05:07

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Коммерсантъвчера в 05:43

Орешкин заявил о «потерянном полугодии» для потребления в России

РБКвчера в 04:33

Орешкин: Первое полугодие 2020 года потеряно для экономики России

ПРАЙМвчера в 04:13

Инфляция в 1-м квартале упадет до 2,5% на фоне слабого спроса - Орешкин

Финмаркетвчера в 03:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Происшествия

Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО

Коммерсантъ вчера в 06:55
Политика

Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Коммерсантъ 00:50
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru 11 декабря в 17:13
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Российская газета 01:29
Политика

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
RT на русском вчера в 15:54
Авто

Hyundai и Genesis начали продавать автомобили в рассрочку

Автоновости дня вчера в 12:15
Общество

России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Lenta.ru 01:36
Общество

Кишащая тараканами квартира доставщика еды попала на видео

Сотрудник службы дезинфекции снял на видео кишащую тараканами квартиру курьера, который работает в красноярской службе доставки еды Delivery Club.
Lenta.ru 00:39
Футбол

РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности

По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).
Евро-футбол.ру вчера в 11:02
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
ТАСС 00:28
Политика

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Известия вчера в 19:08
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБК вчера в 05:00
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Сочи

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Адлер - Сочи, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ТАСС вчера в 11:14
Игры

Microsoft анонсировал новый Xbox Series X

Корпорация Microsoft показала дизайн своей будущей игровой консоли Xbox Series X, запуск которой намечен к концу 2020 года.
Газета.Ru 01:04
Футбол

Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»

«Сампдория» рассматривает вариант с расторжением арендного соглашения полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони.
Бомбардир.ру вчера в 13:48
Спорт

Все победители The Game Awards 2019 – вы никогда не угадаете Игру года

13 декабря закончилась ежегодная церемония награждения The Game Awards 2019.
Cyber.sports.ru вчера в 23:53
Политика

Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России

Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского» саммита.
РБК вчера в 21:35
Происшествия

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
ТАСС вчера в 22:10
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости 01:19
Армия и оружие

Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины

Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Военное обозрение вчера в 23:08
Происшествия

«Рабовладельцы» из Кузбасса получили 4 и 3,5 года колонии

РИА Новости вчера в 23:38
Кино

Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Дни24 11 декабря в 18:03
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у двух банков

Центробанк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Невского банка" и ивановского "Кранбанка".
Российская газета 01:27
Политика

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:51
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 05:13
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Кино

В сети появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Piter.tv вчера в 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное