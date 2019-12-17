Политика

ТАССТАССОрешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что отмена НДФЛ для малоимущих была бы очень позитивна для экономики.
Читать в источнике
Комментировать199

Подробнее о событии

Орешкин поддержал предложение отменить НДФЛ для малоимущих

Газета.Ru13:52

Орешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей

RT на русском11:53

Орешкин высказался в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих семей

Интерфакс10:55

Орешкин: отмена НДФЛ для малоимущих позитивно повлияет на экономику

Коммерсантъ11:38

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

РИА Новости11:35

Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

РБК11:18

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей

ТАСС11:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:42, Ашберн
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

Газета.Ru 16:22
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Происшествия

В украинском Кропивницком заключенные устроили бунт в СИЗО

В Кропивницком на Украине заключенные устроили бунт в СИЗО.
РЕН ТВ 07:04
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru 14:10
Армия и оружие

Для ракетного комплекса «Кинжал» расширят аэродромную сеть

Аэродромная сеть, которая позволит обеспечить расширение географии применения авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, развивается в настоящее время, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
РИА Новости 16:14
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Российская газета вчера в 21:55
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости 13:02
Технологии

Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Lenta.ru 09:44
Фигурное катание

Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
RT на русском вчера в 12:49
Футбол

«Боруссия» и «РБ Лейпциг» разошлись результативной ничьей

Soccer.ru 16:23
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Газета.Ru 15:28
Кино

«Холодное сердце 2» собрало миллиард долларов в прокате

Газета.Ru вчера в 02:49
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 09:16
Кино

Два российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»

Super.ru 02:09
Общество

Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX

Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
РИА Новости вчера в 17:43
Политика

Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»

Процесс импичмента президента США Дональда Трампа является «незаконной, партийной попыткой государственного переворота».
Известия 15:34
Футбол

«Барселона» определилась с заявкой на матч с «Реалом»

Sportbox.RU 15:41
Политика

Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины

Более половины россиян назвали нынешние отношения России и Украины скорее плохими, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости 16:30
Армия и оружие

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
ТАСС 14:00
Шоу-бизнес

Родня Анастасии Заворотнюк показала преследующих ее мужчин

Близкие Анастасии Заворотнюк опубликовали в блоге несколько снимков мужчин, которые буквально преследуют актрису.
Комсомольская правда 15:15
Политика

Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Взгляд.ру вчера в 16:28
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Музыка

Верка Сердючка вернулась на сцену после шестилетнего перерыва

Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, удивил поклонников презентацией новой песни на английском языке после долгого перерыва.
iReactor 03:47
Футбол

Оздоев назвал 2019 год лучшим в карьере

RT на русском 14:39
Здоровье

Росздравнадзор Коми выявил нарушения в медицинской отрасли

Как отметила руководитель территориального органа Росздравнадзора по РК Марина Абрамова, за 11 месяцев текущего года ведомство провело 25 плановых проверочных мероприятий, и в 21 медицинской фармацевтической организации были выявлены нарушения обязательных требований в сфере обращения с лекарственными препаратами.
Комиинформ 06:02
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских судов

Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
REGNUM 14:16
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 вчера в 10:21
Гаджеты

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Актуальные Новости 15 декабря в 00:57
Футбол

«Витесс» разгромил соперника и вышел в следующий раунд Кубка Нидерландов

"Витесс" вышел в следующую стадию турнира, разгромив соперника со счётом 4:0. Все голы были забиты с 24 по 42 минуты встречи.
Bobsoccer 15:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное