Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей окажет положительное влияние на экономику. «Я считаю, что такая мера будет очень позитивной для экономики», — цитирует Интерфакс Орешкина.

Фигурное катание Глава ФФККР отреагировал на скандал вокруг Загитовой Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал скандал вокруг олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая приняла решение приостановить карьеру.

Интернет Названы худшие пароли пользователей в 2019 году Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.

Происшествия Историка-расчленителя Соколова признали вменяемым Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признан вменяемым.

Общество Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.

Технологии NASA завершает работы по сборке «тихого» сверхзвукового самолета В США, на заводе Skunk Works, принадлежащем компании Lockheed Martin в городе Палмдейл, штат Калифорния, специалисты завершают работы по доводке летательного аппарата, получившего название X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST).

Политика Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады На Украине во вторник прошли массовые акции протеста против принятия законопроекта о купле-продаже сельскохозяйственных земель, который продвигается правящей партией «Слуга народа».

Экономика Центробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.

Политика В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.

Футбол Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.

Политика Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.