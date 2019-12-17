Политика
RT на русскомОрешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей окажет положительное влияние на экономику. «Я считаю, что такая мера будет очень позитивной для экономики», — цитирует Интерфакс Орешкина.
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Глава ФФККР отреагировал на скандал вокруг Загитовой
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Политика
Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады
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Экономика
Центробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки
В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.
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В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
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Технологии
Sony представила аксессуар для DualShock 4, добавляющий новые кнопки
Аксессуар получил название Back Button Attachment.
Общество
Boeing приостановила выпуск самолетов 737 MAX
Армия и оружие
В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»
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Dziennik Gazeta Prawna (Польша): президентский советник пишет, что американцы — болваны, а наши протесты по поводу Крыма смехотворны (Dziennik Gazeta Prawna)
Член президентского совета не стесняется использовать эмоциональные формулировки.
Футбол
Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу
Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол
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Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
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Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США
Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана.