Политика
RT на русскомОрешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей окажет положительное влияние на экономику. «Я считаю, что такая мера будет очень позитивной для экономики», — цитирует Интерфакс Орешкина.
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Футбол
В чемпионате России может появиться плей-офф
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о разработке вариантов для увеличения матчей в национальном чемпионате, передает Sport24.
Здоровье
В популярных и любимых россиянами конфетах нашли бактерии и плесень
Из-за бактерий и плесени популярные у россиян конфеты попали в анти-рейтинг и не рекомендованы для потребления.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Общество
В России могут полностью отменить пенсии — эксперт
По словам эксперта, в России за последние 11 лет наблюдается рекордная убыль населения.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником
Ангелина Вовк подтвердила данную информацию. По ее словам, Михаил Куницын действительно сделал ей предложение.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Футбол
Вальверде оценил расклад сил команд перед класико с «Реалом»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде на пресс-конференции перед матчем 10-го тура чемпионата Испании против «Реала» поделился ожиданиями от встречи.
Футбол
«Ливерпуль» обречен в Кубке лиги: прогноз на матч с «Астон Виллой»
Бирмингемцы неважно играют в премьер-лиге, но с мотивацией на Кубок лиги у них должно быть все в порядке.
Шоу-бизнес
Брэд Питт повеселился на рождественской вечеринке у Дженнифер Энистон
На День благодарения Джен навещал Джастин Теру, с которым 50-летняя актриса разошлась в прошлом феврале, а на днях гостем рождественской вечеринки в ее доме стал Брэд Питт.
Политика
В ОБСЕ рассказали об условиях проведения выборов в Донбассе
6 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на части Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству.
Футбол
«Локомотив» может приобрести двух игроков из чемпионата Греции
Сообщается, что скаут московского клуба по Европе Риккардо Червеллати в ближайшее время отправится в Грецию, чтобы посетить матчи чемпионата страны с участием названных игроков.
Происшествия
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Хоккей
Российские хоккеистки разделись для новогоднего эротического календаря
12 российских красоток-хоккеисток из 7 клубов ЖХЛ разделись для новогоднего эротического календаря.
Общество
Сварщики волгодонского завода приятно удивили Шнурова
Музыкант Сергей Шнуров оценил свою поездку на волгодонский завод, который входит в Росатом.
Общество
Группа «Сафмар» и Forbes урегулировали спор в досудебном порядке
Группа "Сафмар" и компания "АС Рус медиа", издающая русскую версию журнала Forbes, урегулировали спор в досудебном порядке.
Футбол
Леонид Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Космос
На Байконур доставили первую партию спутников OneWeb
Первая партия спутников британской компании OneWeb в понедельник прибыла на космодром Байконур. Их доставили самолетом Ан-124-100.
Политика
The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе
Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Армия и оружие
Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»
Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Политика
Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»
Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.