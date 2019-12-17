Политика

РБКРБКОрешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена налога на доход физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей принесет пользу экономике. Так министр ответил на вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он эту меру, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Комментировать232

Подробнее о событии

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

РИА Новостивчера в 11:35

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей

ТАССвчера в 11:45

Орешкин: отмена НДФЛ для малоимущих позитивно повлияет на экономику

Коммерсантъвчера в 11:38

Держи шкалу шире

Российская газетавчера в 17:33

Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

РБКвчера в 11:18

В правительстве высказались об идее снизить налоги для бедных

URA.Ruвчера в 11:06

Орешкин высказался в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих семей

Интерфаксвчера в 10:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 03:18, Ашберн
Происшествия

В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом

РБК 02:55
Армия и оружие

Генштаб заявил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

РИА Новости 02:20
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова показала фото своей особенной дочери

42-летняя телеведущая Светлана Зейналова показала фотографию своей дочери Александры, у которой в 1,5 года обнаружили аутизм.
ТВ Центр 16 декабря в 01:54
Происшествия

Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе

REGNUM 16 декабря в 07:21
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
РБК вчера в 11:18
Происшествия

Адвокат сообщил о местонахождении экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщил РБК его адвокат Евгений Балабас.
РБК 02:46
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и вылетел из Кубка лиги

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» проиграл «Лиллю» со счётом 0:3 и вылетел из турнира.
Чемпионат вчера в 16:55
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны.
Известия вчера в 22:32
Армия и оружие

СМИ рассказали, как Россия делает ставку на «умный» беспилотный бой

ФАН 00:36
Политика

Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину.
RT на русском вчера в 15:03
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась с заявлением к Демократической партии, в котором назвала дату голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru 00:12
Наука

Перец чили может снизить риск появления сердечных заболеваний

NewInform вчера в 09:37
Энергетика

Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму

Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, регулирующий рост тарифов на газ в Республики Крым и Севастополе до 1 июля 2021 года.
Российская газета 02:44
Экономика

РЭК Омской области определилась с тарифами для населения на 2020 год

Накануне Региональная энергетическая комиссия Омской области обсудила и утвердила новые тарифы для населения и предприятий на 2020 год.
Байкал24 вчера в 16:45
Хоккей

Малкин вышел на 4-е место среди россиян по количеству очков в НХЛ

Sportbox.RU 00:26
Общество

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к «Крокусу» Араса Агаларова

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Интерфакс вчера в 12:41
Общество

«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году

Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса».
RT на русском 02:41
Кино

В Москве показали девятый эпизод «Звездных войн»

В московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" кинематографиста Джей Джей Абрамса.
Накануне.Ru вчера в 17:27
Авто

Новая Kia Optima стала полноприводной

В Южной Корее уже стартовали продажи Kia K5 нового поколения.
Журнал Авто.ру вчера в 06:14
Экономика

Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

Быстрее всего растут продажи в категории беспроводных наушников — их купили в три раза больше, чем годом ранее, а средняя цена снизилась с 9,7 тыс. до 8,1 тыс. руб. По мнению представителя МТС, это связано с выходом на рынок множества бюджетных моделей.
РБК вчера в 22:00
Политика

The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе

Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.
News.ru вчера в 10:50
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в доме в Якутии

«Заречным межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел трёх человек при тушении пожара в деревянном доме на участке Улуу Тогой, расположенном в 21 км от села Ломтука Мегино-Кангаласского района», — указывается в заявлении.
RT на русском 02:52
Гаджеты

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01

iReactor вчера в 22:46
Общество

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
РИА Новости 16 декабря в 08:08
Политика

Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 16 декабря в 03:00
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
РИА Новости 01:37
Общество

Госдума одобрила ускоряющие расселение аварийного жилья поправки

Госдума одобрила во втором чтении поправки, вносящие изменения в Жилищный кодекс РФ и закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Строительная Газета вчера в 07:21
Политика

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Известия вчера в 14:58
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное