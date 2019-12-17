Политика
РБКОрешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей
Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена налога на доход физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей принесет пользу экономике. Так министр ответил на вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он эту меру, передает корреспондент РБК.
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Шоу-бизнес
Светлана Зейналова показала фото своей особенной дочери
42-летняя телеведущая Светлана Зейналова показала фотографию своей дочери Александры, у которой в 1,5 года обнаружили аутизм.
Происшествия
Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
Происшествия
Адвокат сообщил о местонахождении экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщил РБК его адвокат Евгений Балабас.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и вылетел из Кубка лиги
В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» проиграл «Лиллю» со счётом 0:3 и вылетел из турнира.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны.
Политика
Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась с заявлением к Демократической партии, в котором назвала дату голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Наука
Перец чили может снизить риск появления сердечных заболеваний
Энергетика
Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму
Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, регулирующий рост тарифов на газ в Республики Крым и Севастополе до 1 июля 2021 года.
Экономика
РЭК Омской области определилась с тарифами для населения на 2020 год
Накануне Региональная энергетическая комиссия Омской области обсудила и утвердила новые тарифы для населения и предприятий на 2020 год.
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к «Крокусу» Араса Агаларова
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году
Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса».
Кино
В Москве показали девятый эпизод «Звездных войн»
В московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" кинематографиста Джей Джей Абрамса.
Авто
Новая Kia Optima стала полноприводной
В Южной Корее уже стартовали продажи Kia K5 нового поколения.
Экономика
Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс
Быстрее всего растут продажи в категории беспроводных наушников — их купили в три раза больше, чем годом ранее, а средняя цена снизилась с 9,7 тыс. до 8,1 тыс. руб. По мнению представителя МТС, это связано с выходом на рынок множества бюджетных моделей.
Политика
The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе
Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в доме в Якутии
«Заречным межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел трёх человек при тушении пожара в деревянном доме на участке Улуу Тогой, расположенном в 21 км от села Ломтука Мегино-Кангаласского района», — указывается в заявлении.
Гаджеты
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Общество
Госдума одобрила ускоряющие расселение аварийного жилья поправки
Госдума одобрила во втором чтении поправки, вносящие изменения в Жилищный кодекс РФ и закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Политика
«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту
Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".