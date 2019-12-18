Политика
ИзвестияОрешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сказал в ответ на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он подобную меру.
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Гаджеты
Назван идеальный смартфон 2020 года
Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов.
Армия и оружие
При атаках боевиков в Идлибе погибли трое сирийских военных
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Сирии отразили несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо.
Происшествия
Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Происшествия
Глава ОСК не увидел критических повреждений у «Адмирала Кузнецова»
Пожар, произошедший на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», не причинил кораблю «критических» повреждений, заявил «Интерфаксу» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Происшествия
В Лондоне гражданину Польши предъявили обвинения в подготовке теракта
Полиция Лондона предъявила обвинения в подготовке теракта и изготовлении взрывчатого вещества гражданину Польши Филипу Голону Беднарчику, проживающему в английском городе Лутон.
Политика
Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС
Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
Политика
Южная Корея решила присоединиться к коалиции США в Ормузском проливе
В феврале 2020 года Южная Корея планирует направить эсминец в Ормузский пролив в рамках участия в международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в данном регионе.
Кино
Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева, Юрия Ковалев, появлялся в четырех сезонах популярного сериала «Сваты», после чего исчез.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Происшествия
Стала известна причина пожара в колледже в Одессе
Пожар в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.
Авто
Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал ажиотажный спрос
Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Здоровье
Уролог перечислил недооцененные пациентами факторы развития рака
Люди часто недооценивают факторы развития рака мочевого пузыря, связанные с их профессиональной деятельностью.
Здоровье
В Туле подвели итоги проекта «Старшее поколение»
С начала года гериатрическая медицинская помощь (лечение заболеваний старческого возраста) в Тульской области была оказана 483 гражданам.
Экономика
СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале
«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Технологии
В Росатоме рассказали об испытаниях «противоаварийного» топлива на АЭС
В октябре этого года ТВЭЛ сообщил об успешном завершении первой фазы реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива на базе исследовательского реактора МИР на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область).
Политика
Зеленский предложил «лишить» Севастополь «специального статуса»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Общество
Роструд напомнил о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году
Восемь сокращенных рабочих недель ожидают россиян в следующем году, сообщили «РИА Новости» в Роструде.
Армия и оружие
У ВСУ потери: На карателей опрокинулся танк
Политика
У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows
Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
Гаджеты
Segway-Ninebot занялась электромопедами
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.