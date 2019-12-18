Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сказал в ответ на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он подобную меру.

Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих

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