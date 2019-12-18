Политика

ИзвестияИзвестияОрешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сказал в ответ на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он подобную меру.
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Интерфакс10:55

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URA.Ru11:06

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