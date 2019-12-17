Политика

РосбалтРосбалтОрешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей

Освобождение малоимущих семей от НДФЛ может оказать позитивное влияние на экономику. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин в ответ на вопрос председателя Совфеда Валентины Матвиенко.
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Орешкин поддержал предложение отменить НДФЛ для малоимущих

Газета.Ru13:52

Орешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей

RT на русском11:53

Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

РБК11:18

Орешкин: отмена НДФЛ для малоимущих позитивно повлияет на экономику

Коммерсантъ11:38

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

РИА Новости11:35

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей

ТАСС11:45

Орешкин высказался в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих семей

Интерфакс10:55
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:27, Ашберн
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Сенат США одобрил законопроект (National Defense Authorization Act, NDAA) об оборонном бюджете на 2020 финансовый год.
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Член президентского совета не стесняется использовать эмоциональные формулировки.
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Новый проект предусматривает расширение существующего производства в Аткарске, Саратове и Балакове.
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В России дан старт официальным продажам смартфона Mi Note 10 компании Xiaomi.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, поступивший в продажу смартфон Mi Note 10 является первым в мире пентакамерным смартфоном, разрешение - 108 мегапикселей.
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Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
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Команды выступили против антирасистских картин с обезьянами в Серии А

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Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
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Задержаны трое ранее скрывшихся участников перестрелки под Ростовом

Стражам порядка удалось задержать троих ранее скрывшихся участников массовой перестрелки в Ростовской области.
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Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
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В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
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В Париже начались протесты против пенсионной реформы

Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
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Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
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Светлов о 0:4 с «Куньлунем»: «Завтра „Адмирал“ хочет мощно сыграть первый период»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов высказался после поражения от «Куньлуня» (0:4) в матче чемпионата КХЛ.
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Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны

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