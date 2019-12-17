Освобождение малоимущих семей от НДФЛ может оказать позитивное влияние на экономику. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин в ответ на вопрос председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

Общество Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.

Политика Путин и Макрон по телефону обсудили итоги нормандского саммита Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого они обсудили спектр тем, в том числе и нормандский саммит в Париже.

Гаджеты В России стали доступны Xiaomi Mi Note 10 и Note 10 Pro В России дан старт официальным продажам смартфона Mi Note 10 компании Xiaomi.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, поступивший в продажу смартфон Mi Note 10 является первым в мире пентакамерным смартфоном, разрешение - 108 мегапикселей.

Происшествия В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома» Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).

Политика Зеленский прокомментировал стычки возле Рады Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.

Футбол Агент Роналду: Криштиану может завершить карьеру в «Ювентусе» Агент португальского нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш заявил, что его клиент может завершить карьеру в своем нынешнем клубе туринском Ювентусе.

Наука Ученые МГУ создали новый оптический материал Физики МГУ совместно с коллегами из Нижнего Новгорода, США и Австралии разработали оптический материал с искусственно созданной анизотропией нелинейного отклика на основе кремниевых наночастиц, полученные результаты опубликованы в журнале Advanced Optical Materials.

Космос В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Общество В Париже начались протесты против пенсионной реформы Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

Политика Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».

Политика Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.