Политика

ИзвестияИзвестияОрешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сказал в ответ на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он подобную меру.
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Держи шкалу шире

Российская газета17:33

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей

ТАСС11:45

Орешкин высказался в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих семей

Интерфакс10:55

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

РИА Новости11:35

Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

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URA.Ru12:39

Орешкин высказался об освобождении малоимущих от подоходного налога

Rambler News Service10:47
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