Политика

ИзвестияИзвестияОрешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сказал в ответ на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он подобную меру.
Читать в источнике
Комментировать209

Подробнее о событии

Держи шкалу шире

Российская газета17:33

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей

ТАСС11:45

Орешкин высказался в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих семей

Интерфакс10:55

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

РИА Новости11:35

Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

РБК11:18

Матвиенко спросила Орешкина, что он скажет перед богом

URA.Ru12:39

Орешкин высказался об освобождении малоимущих от подоходного налога

Rambler News Service10:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:43, Ашберн
Общество

Россиян предупредили о подорожании сотовой связи

Из-за изменений в тарифах операторов в России подорожает мобильная связь. Рост цен будет заметен после Нового года.
URA.Ru 00:13
Политика

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Известия 14:58
Культура

Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
iReactor вчера в 21:14
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
RT на русском 18:40
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

Ведомости 07:22
Игры

Появились характеристики Xbox Series X

The GEEK 15 декабря в 10:52
Космос

Рождение планет будет изучать космический телескоп ESA: пора присмотреть к экзопланетам

Европейское космическое агентство готовит очередную миссию. Она будет связана с экзопланетами и наблюдением за рождением новых звезд.
Экология Регионов 06:55
Политика

Раскрыта личность высланного Берлином российского шпиона

Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов.
Утро.ru 12:18
Технологии

Северный магнитный полюс Земли пересек нулевой меридиан

МИР 24 02:39
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия 04:09
Политика

Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией

Россия является частью европейского цивилизационного пространства, однако Евросоюз не готов к равноправным отношениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, в своей статье "Соседи по Европе", опубликованной в "Российской газете".
РИА Новости 18:42
Технологии

Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Piter.tv 02:00
Футбол

Иван Ургант прочитал хокку о Дзюбе

Спорт-Экспресс 16:30
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Российская газета 14 декабря в 22:00
Общество

Роструд напомнил о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году

Восемь сокращенных рабочих недель ожидают россиян в следующем году, сообщили «РИА Новости» в Роструде.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Армия и оружие

У ВСУ потери: На карателей опрокинулся танк

Rusvesna.su 10:10
Наука

Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Уралинформбюро 02:21
Авто

Составлен портрет «типичного» автомобиля в России

Специалисты проекта «Правильная цена» и «Автостат Инфо» в рамках подготовки отчета проанализировали авторынок России по состоянию на 2016 год, в частности 1,1 миллиона машин массового и 135 тысяч премиального сегментов.
32CARS.ru 15 декабря в 07:46
Общество

В Госдуму внесли проект закона о запрете курения на кухнях коммуналок

Разработчики законопроекта предлагают запретить — по аналогии с помещениями общего пользования в многоквартирных домах — курение в помещениях, «составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».
РБК 09:51
Финансы

Рубль растет к доллару и снижается к евро

В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.
Газета.Ru вчера в 02:14
Экономика

В ЛНР анонсировано повышение пенсий на 20% с января 2020 года

Глава ЛНР Леонид Пасечник во вторник, 17 декабря, на своей странице в сети Twitter анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года В июне 2019 года тогда еще Совет министров ЛНР принял постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат отдельным категориям граждан", учитывая при этом трудовой стаж пенсионеров.
Украина.ру 08:54
Политика

Захарова прокомментировала протесты в Киеве

Lenta.ru 14:59
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru 14:10
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
РИА Новости 15:09
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News 15 декабря в 19:35
Футбол

Головин не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги

«Монако» крупно уступил на своём поле «Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. На 19-й минуте отличился Виктор Осимхен.
RT на русском 17:37
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета 15 декабря в 23:40
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Газета.Ru вчера в 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное