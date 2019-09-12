Экономика
Говорит МоскваОрешкин поддержал новую систему пенсионных накоплений
Документ предполагает исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантию сохранности сбережений со стороны государства, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для россиян.
Читать в источнике
Оценить11
Сейчас министерство финансов предложило новый механизм — гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея.
— Максим Орешкин, российский политикГоворит Москва 09:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Авто
Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo
Новые автомобили вчера в 05:32
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Политика
Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
"Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".
РИА Новости 17:08
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 14:59
Общество
Пятая колонка: 19% АЗС в России недоливают топливо
Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо.
Известия 17:02
Политика
Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным
На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов.
РБК 13:04
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12:46
Наука
В Канаде найдены останки древнейшего предка пауков и скорпионов
Палеонтологи обнаружили древнейшего предка пауков и скорпионов, который жил на Земле более 500 миллионов лет назад.
Газета DAILY 15:03
Политика
Путин выпил стопку в Дагестане, как и обещал 20 лет назад
Владимир Путин выпил стопку, как обещал во время своей поездки в Дагестан 20 лет назад.
Москва 24 07:49
Экономика
Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ
Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.
ТАСС 12:50
Здоровье
Парагвай запустит производство и продажу марихуаны в медицинских целях
Парагвай запускает производство и продажу марихуаны в медицинских целях, компании скоро смогут получить соответствующие лицензии, сообщило министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 19:44
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Общество
В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
В среду в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что поручил отменить нормативные документы советских времен.
РИА Новости 17:15
Экономика
Переехавшим на Дальний Восток обещают до миллиона рублей
В зависимости от региона, участники программы могут получить до 1 млн. рублей, сообщает vostokmedia.com.
Properm.ru 09:08
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru 16:31
Политика
Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы
Социальная сеть Twitter заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы, бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и его дочери Мариэлы.
Коммерсантъ 19:29
Политика
Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.
Интерфакс 18:47
Шоу-бизнес
Константин Богомолов перед свадьбой с Ксенией Собчак сбросил 18 кг
В преддверии свадьбы с Ксенией Собчак режиссер Константин Богомолов успел похудеть на 18 кг.
Актуальные Новости вчера в 03:03
Общество
Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК 13:16
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Политика
Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.
Свободная Пресса 11:40
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости 12:10
Политика
В Госдуму внесли закон о наказании чиновников за оскорбление граждан
На рассмотрение Госдумы внесен проект закона, предусматривающего введение системы наказаний для госслужащих за оскорбление граждан.
Московский Комсомолец 09:08
Авто
Volkswagen выпустит еще один очень маленький кроссовер
Volkswagen выпустит еще один компактный кроссовер, который окажется в самом начале линейки SUV немецкой марки.
AutoNews 06:08
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Милоша Земана с русинами
МИД Украины попросило у посла Чехии разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана и членов организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" .
Вести.Ru вчера в 22:31