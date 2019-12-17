Политика
ИзвестияОрешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сказал в ответ на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он подобную меру.
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Армия и оружие
Герасимов ответил на вопрос о наращивании группировки ВС РФ в Сирии
Россия не планирует наращивать группировку в Сирийской Арабской республике.
Политика
«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту
Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Политика
Неуважение к суверенитету. МИД Турции обещает ответ на санкции США
Санкционные меры США против Турции, введённые за покупку российских систем ПВО С-400 и создание газопровода «Турецкий поток» Анкара не оставит без ответа, говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном 17 декабря.
Политика
Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
Более половины россиян назвали нынешние отношения России и Украины скорее плохими, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Политика
Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Происшествия
В полиции Украины заявили о достоверности данных экспертиз по делу об убийстве Шеремета
Полиция Украины заявила о достоверности экспертиз по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которые указали на причастность к нему двух участниц силовой операции в Донбассе Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов
Японский телеканал NHK сообщил, что российские пограничники задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов.
Политика
Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»
Процесс импичмента президента США Дональда Трампа является «незаконной, партийной попыткой государственного переворота».
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Экономика
Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов
"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
Политика
Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский осудил протестные акции у здания Верховной рады в Киеве, а также напомнил о недопустимости нарушения закона при проведении манифестаций.
Экономика
Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»
Еще летом этого года у фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров, пришедших в «Восточный» после объединения с Юниаструм Банком.
Общество
«ВКонтакте» заблокировал Захара Прилепина за сбор помощи Донбассу
Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала страницу писателя Захара Прилепина.
Культура
Пушкинский музей в Москве покажет работы Дюрера и Матисса в 2020 году
Общество
Активиста Greenpeace задержали в Петербурге
Антиядерного эксперта движения Greenpeace Рашида Алимова 17 декабря задержали в Северной столице.
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Футбол
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке лиги
Футболисты "Астон Виллы" без особых проблем вышли в полуфинал Кубка английской лиги, разгромив на своем поле "Ливерпуль" в четвертьфинальном матче со счетом 5:0.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Кино
Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»
Экономика
Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС для цветоводов
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономики Максима Орешкина поддержать идею цветоводов о снижении НДС.
Космос
В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы
Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Общество
Французы вышли на улицы с протестами из-за пенсионной реформы
Парижане и жители других городов в очередной раз вышли с протестами на улицы. Поводом послужило недовольство пенсионной реформой.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.