Политика

RT на русскомRT на русскомОрешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей окажет положительное влияние на экономику. «Я считаю, что такая мера будет очень позитивной для экономики», — цитирует Интерфакс Орешкина.
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Орешкин поддержал предложение отменить НДФЛ для малоимущих

Газета.Ru13:52

Орешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей

RT на русском11:53

Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

РБК11:18

Орешкин: отмена НДФЛ для малоимущих позитивно повлияет на экономику

Коммерсантъ11:38

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

РИА Новости11:35

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей

ТАСС11:45

Орешкин высказался в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих семей

Интерфакс10:55
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