Политика
RT на русскомОрешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей окажет положительное влияние на экономику. «Я считаю, что такая мера будет очень позитивной для экономики», — цитирует Интерфакс Орешкина.
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Политика
В «Нафтогазе» допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
Если переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной потерпят неудачу, они могут возобновиться весной 2020 года, об этом заявил председатель правления украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает "Зеркало недели".
Армия и оружие
Герасимов заявил об отсутствии предпосылок для крупномасштабной войны
«По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют», — сказал начальник Генштаба.
Происшествия
Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину
В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Политика
СМИ узнали об отставке очередного посла США на Украине
Тейлор представляет Белый дом в Киеве с июня 2019 года, когда Вашингтон отозвал предыдущего посла на Украине Мэри Йованович.
Армия и оружие
Ракетные комплексы России надежно прикрыли лазерные «Пересветы»
Речь идет о первом, созданном в России, боевом комплексе, который работает на совершенно новых физических принципах.
Политика
Неуважение к суверенитету. МИД Турции обещает ответ на санкции США
Санкционные меры США против Турции, введённые за покупку российских систем ПВО С-400 и создание газопровода «Турецкий поток» Анкара не оставит без ответа, говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном 17 декабря.
Общество
Активиста Greenpeace задержали в Петербурге
Антиядерного эксперта движения Greenpeace Рашида Алимова 17 декабря задержали в Северной столице.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Кино
Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов
Японский телеканал NHK сообщил, что российские пограничники задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов.
Политика
Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»
Процесс импичмента президента США Дональда Трампа является «незаконной, партийной попыткой государственного переворота».
Культура
Пушкинский музей в Москве покажет работы Дюрера и Матисса в 2020 году
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Космос
В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы
Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
Общество
Во Франции бастуют против пенсионной реформы
Как сообщает "МК" со ссылкой на французские издания, в Париже демонстранты соберутся на площади Республики, откуда двинутся колонной к площади Нации.
Экономика
Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»
Еще летом этого года у фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров, пришедших в «Восточный» после объединения с Юниаструм Банком.
Политика
В Польше заявили о возможности выхода из ЕС из-за судебной реформы
В сообщении Верховного суда республики сообщается, что предложенный авторами законопроект о судебной реформе в Польше противоречит законодательству страны и Европейского союза.
Кино
«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и покинул Кубок лиги
"Монако" разгромно проиграл "Лиллю" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги и покинул турнир.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Недвижимость
Число новых жилых комплексов в Москве и области сократилось на 50% за год
С начала года реализация шла в 490 корпусах (как в новых, так и в ранее запущенных ЖК) суммарной площадью около 7,9 млн кв. м. По сравнению с прошлым годом число новых ЖК, вышедших на реализацию, сократилось на 48%, новых корпусов — на 29%, а суммарная площадь жилых помещений в них упала на 28%.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Происшествия
В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Культура
Первый канал покажет четвёртый сезон сериала «Нюхач»
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Политика
Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.