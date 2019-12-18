Политика

BFM.ruBFM.ruОрешкин поддержал отмену НДФЛ для малоимущих

Отмена НДФЛ для малоимущих семей была бы очень позитивна для экономики.
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Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

РИА Новости11:35

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей

ТАСС11:45

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Коммерсантъ11:38

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Российская газета17:33

Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

РБК11:18

Орешкин высказался в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих семей

Интерфакс10:55

Орешкин высказался об освобождении малоимущих от подоходного налога

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:15, Ашберн
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