Политика
BFM.ruОрешкин поддержал отмену НДФЛ для малоимущих
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Политика
Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину.
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Общество
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Политика
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Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Футбол
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Футбол
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Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Общество
Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»
Об отношениях с Baring Vostok, претензиях ЦБ к «Восточному» и работе АСИ по защите бизнеса — в его интервью РБК.
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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
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Помимо «Бостона» с Колвальчуком связались еще три клуба, имена которых пока не сообщаются.
Происшествия
После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку
Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
Политика
Трамп запланировал посетить всемирный экономический форум в Давосе
Президент США Дональд Трамп планирует посетить следующий всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuter.
Экономика
Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году.
Интернет
Microsoft оставит Windows 7 без антивирусной защиты
Посторонние антивирусные приложения наподобие Avast Antivirus непродолжительный период времени еще могут быть использованы пользователями Windows 7. Однако вопрос завершения поддержки устаревшей операционной системой таких антивирусов стоит не горами.
Политика
Трамп выразил решительный протест в связи с процедурой импичмента
Президент США Дональд Трамп выразил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси решительный протест в связи с процедурой импичмента и обвинил демократов в антиконституционном злоупотреблении властью.
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Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
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Сегодня, 17 декабря, свой день рождения отмечает Светлана Бондарчук. Трудно поверить, но ей исполняется уже 51 год.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.