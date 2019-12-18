Мера по освобождению малоимущих семей от НДФЛ могла бы оказать позитивное влияние на экономику, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Таким образом Орешкин ответил на вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, поддерживает ли он освобождение малоимущих семей от НДФЛ.

с чего всё началось

Отмена НДФЛ для малоимущих семей была бы очень позитивна для экономики.

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