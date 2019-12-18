Политика
BFM.ruОрешкин поддержал отмену НДФЛ для малоимущих
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с чего всё началось
Мера по освобождению малоимущих семей от НДФЛ могла бы оказать позитивное влияние на экономику, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Таким образом Орешкин ответил на вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, поддерживает ли он освобождение малоимущих семей от НДФЛ.Интерфаксвчера в 10:55
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года.
Общество
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Политика
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Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
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Apple на iPad и iPhone запустила «активные углы»
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"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
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В Тульской области разработают программу стимулирования ИЖС
В Тульской области разработают программу стимулирования ИЖС. Такую задачу Губернатор обозначил перед членами регионального правительства.
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Молодая жена Евгения Петросяна готовится к рождению ребенка В Сети уверены, что Татьяна Брухунова мечтает о ребенке.
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Общество
Украина подписала соглашение с Румынией о реверсе газа
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года.
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Новые мобильные процессоры AMD сделают бюджетные дискретные видеокарты бессмысленными
Источник утверждает, что обнаружил в свежем драйвере AMD Bootcamp информацию, указывающую на то, что в максимальной конфигурации GPU Vega у новых APU будет иметь 768 либо даже 832 потоковых процессора.
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Скончался главный художник театра кукол им. Образцова Сергей Алимов
Скончался народный художник России, главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова Сергей Алимов.
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Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
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В 1994 году президент Борис Ельцин должен был провести переговоры с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым, однако в последний момент встречу отменили, рассказал РБК экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов.
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Васильев появится в новом сезоне «Сватов»
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Назван график работы медучреждений в новогодние праздники
В Красноярске в этом году праздники продлятся с 1 по 8 января.
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Бывший чеченский сенатор объяснил, как Тимати стал человеком Кадырова
Певец Тимати (Тимур Юнусов) оказался под защитой главы Чеченской республики Рамзана Кадырова после совместного выступления с канадской певицей Нелли Фуртадо на московском концерте в 2008 году.
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В Верховной раде решили сделать из Кубани украинскую Кубу
Российский регион необходимо «заполучить» в сферу влияния Киева, заявил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.