Политика

BFM.ruBFM.ruОрешкин поддержал отмену НДФЛ для малоимущих

Отмена НДФЛ для малоимущих семей была бы очень позитивна для экономики.
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Российская газетавчера в 17:33

Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

РБКвчера в 11:18

Орешкин: отмена НДФЛ для малоимущих позитивно повлияет на экономику

Коммерсантъвчера в 11:38

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

РИА Новостивчера в 11:35

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей

ТАССвчера в 11:45

В правительстве высказались об идее снизить налоги для бедных

URA.Ruвчера в 11:06

Орешкин высказался в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих семей

Интерфаксвчера в 10:55
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Общество

В России могут ввести штраф за ложную маркировку товаров по ГОСТу

Для производителей могут ввести отдельный штраф до 800 тыс. рублей в случае предоставления ложной информации о соответствии их продукции ГОСТу.
RT на русском вчера в 20:47
Происшествия

На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом

Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
Российская газета 01:32
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Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Политика

Названы последствия от расширения санкций против Украины

Голубь считает, что украинские санкции, введенные ранее против России, «абсолютно иррациональны», так как власти республики «просто взяли и закрыли крупнейший рынок сбыта», а также, «если учитывать рост транспортных пошлин, закрылись едва ли не все рынки СНГ».
Телеканал 360° вчера в 17:47
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В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны

«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
Известия вчера в 18:11
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Энергетика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
РБК вчера в 18:31
Космос

Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец вчера в 09:57
Кино

Россияне выбрали лучшие фильмы года

Россияне выбрали лучшие фильмы 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».
Lenta.ru 01:37
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
Политика

Участники встречи в Минске планируют обсудить обмен пленными

Обмен удерживаемыми лицами обсудят в среду участники гуманитарной подгруппы и контактная группа в Минске, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 01:16
Политика

Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

Юмашев отметил, что на вопрос Ельцина о кандидатуре Путина он тогда высказался отрицательно, посчитав, что тот не годится на роль преемника.
Live24 вчера в 03:27
Общество

«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

Известия 00:59
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В Серии А извинились за антирасистские картины с изображениями обезьян

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Пензенская новогодняя елка попала в топ-20 самых высоких в России

Самое высокое новогоднее дерево России можно увидеть в Красноярске — для сибиряков на площади установлена 55-метровая елка.
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Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации

Первый по бюджету Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
РБК 01:00
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Общество

Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе

РИА Новости вчера в 22:48
Общество

В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новости 00:10
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Экономика

Спотовая цена палладия впервые превысила $2000 за унцию

Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2000 за унцию, по состоянию на 06:30 по Москве она достигла $2,006 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
ТАСС вчера в 10:49
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Эти три продукта защищают от рака

ToDay News Ufa 15 декабря в 22:23
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Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

ГЛАС.RU вчера в 14:29
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Россия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины.
Газета.Ru 00:41
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Оздоев назвал 2019 год лучшим в карьере

RT на русском вчера в 14:39
Общество

В двух регионах ДФО объявили 31 декабря выходным

Ранее решения о переносе выходных дней уже приняли губернаторы 14 регионов России.
Российская газета вчера в 22:39
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