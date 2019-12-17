Политика
ИзвестияОрешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сказал в ответ на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он подобную меру.
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Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Общество
Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ
Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Политика
Россия предложит в СБ ООН проект резолюции по гумпомощи в Сирии
Россия 19 декабря вынесет на голосование в Совбезе ООН свой проект резолюции по оказанию трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США
Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана.
Здоровье
В Петербурге диабетики страдают в очередях за тест-полосками
Петербуржцы с диабетом не могут получить инсулин и тест-полоски для глюкометров.
Политика
В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа
Создание независимого оператора требовалось из-за норм Третьего энергетического ЕС, которые предписывали разделить функции транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.
Политика
Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Экономика
Центробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки
В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.
Экономика
Власти Мексики объявили о самом большом за 44 года повышении минимальной зарплаты
Минимальная зарплата в Мексике с января 2020 года увеличится на 20% и составит 123,2 песо (порядка $6,5) в день.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Здоровье
Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья
Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Хоккей
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом
Российский хоккеист Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом, сообщает "Спорт-Экспресс".
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Политика
Верховный суд признал проблему с обвинением бизнесменов в создании ОПГ
Российские суды оправдывают 40 процентов обвиняемых в организации и участии в организованном преступном сообществе, констатировал зампред Верховного суда Владимир Давыдов на заседании клуба имени Замятнина.
Космос
Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики
Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
Авто
Hyundai показал седан дешевле Solaris
Южнокорейский бренд показал официальный скетч Aura, который займет нишу самого доступного авто в линейке Hyundai, потеснив Solaris.
Общество
Шнуров написал стихотворение о трезвых сварщиках
Политика
Матвиенко спросила Орешкина, что он скажет перед богом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко спросила министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, чтобы он сказал, оказавшись перед богом.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.