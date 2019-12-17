Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко задала ему вопрос о целесообразности отмены НДФЛ для наименее обеспеченных граждан. "Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики", - ответил Орешкин.

Орешкин: Отмена НДФЛ для малоимущих была бы позитивна для экономики

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