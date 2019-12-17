Политика

Российская газетаРоссийская газетаОрешкин: Отмена НДФЛ для малоимущих была бы позитивна для экономики

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко задала ему вопрос о целесообразности отмены НДФЛ для наименее обеспеченных граждан. "Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики", - ответил Орешкин.
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Орешкин: Отмена НДФЛ для малоимущих была бы позитивна для экономики

Российская газета11:19

Орешкин назвал позитивной для экономики отмену НДФЛ для малоимущих семей

РБК11:18

Орешкин рассказал о позитивном влиянии отмены НДФЛ на экономику

News.ru11:04

В правительстве высказались об идее снизить налоги для бедных

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Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих

Взгляд.ру11:02

Освобождение малоимущих семей от НДФЛ может оказать позитивное влияние на экономику - Орешкин

Финмаркет10:51

Орешкин: Отмена НДФЛ для малоимущих была бы позитивна для российской экономики

ПРАЙМ10:48
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 11:25, Ашберн
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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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