Политика
Российская газетаОрешкин: Отмена НДФЛ для малоимущих была бы позитивна для экономики
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко задала ему вопрос о целесообразности отмены НДФЛ для наименее обеспеченных граждан. "Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики", - ответил Орешкин.
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Политика
В Германии признали проблемы «Северного потока-2» из-за санкций США
Правительство Германии признало, что из-за санкций США строительство газопровода «Северный поток-2» столкнется с новыми проблемами.
Общество
Около 17 полицейских пострадали в протестах у Рады
Экономика
Регулятор ЕС признал завершенным создание на Украине независимого оператора ГТС
Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза (Energy Community) признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), говорится в сообщении регулятора.
Происшествия
Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой
В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.
Происшествия
В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины скорой помощи
Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело на фельдшера бригады скорой помощи Задонской районной больницы, из автомобиля которой на дорогу выпала пациентка.
Политика
Яценюка и Турчинова лишили государственной охраны
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова лишили госохраны, сообщил источник в правоохранительных органах.
Финансы
Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
Здоровье
Исаев рассказал, какие законопроекты были в центре внимания «Единой России» в осеннюю сессию
Первый замглавы «Единой России» Андрей Исаев заявил, что в период осенней сессии удалось принять ряд важных решений, которые были направлены, в частности, на защиту прав обманутых дольщиков и трудовых прав граждан.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к компании Араса Агаларова
Госкомпания «Автодор» подала иск к компании Crocus International Араса Агаларова, говорится в карточке дела на сайте Арбитражного суда Москвы.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
На фоне столкновений в Раде еще раз обсудят закон о продаже земли
Политическое противостояние в Раде сопровождается столкновениями на улице возле здания парламента.
Общество
Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата
Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.
Политика
Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда
Главный герой сериала Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского в одном выбирает часы.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Политика
В ОБСЕ сообщили, когда согласуют участки разведения сил в Донбассе
Новые участки разведения сил в Донбассе будут согласованы в ближайшие недели или месяцы, заявил в интервью РИА Новости координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Общество
Петербургу грозит нагонное наводнение на фоне рекордного тепла
Усиление порывистого западного ветра в среду, 18 декабря, может создать угрозу нагонного наводнения в Санкт-Петербурге.
Общество
«Росатом» заявил о необходимости для России дополнительной суперверфи
Россия нуждается в еще одной суперверфи для строительства крупнотоннажных судов для перевозок грузов по Северному морскому пути.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Кино
Три российских фильма претендуют на «Оскар»
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" вошел в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".
Общество
В России захотели запретить курение в коммуналках
Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» захотели запретить курение на кухнях и в коридорах коммунальных квартир.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Общество
Петербургский «Метрострой» возглавит глава КРТИ Сергей Харлашкин
«Метрострой» Санкт-Петербурга возглавит председатель КРТИ Сергей Харлашкин, пишет «Петербургский дневник».