Запустил дискуссию о возможной отмене НДФЛ для бедных президент банка ВТБ Андрей Костин. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал инициативу по освобождению малоимущих семей от НДФЛ, указав, что это положительно скажется на экономике, передает "Интерфакс".

Политика Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2» Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Общество В Магаданской области 31 декабря объявили выходным днем В Магаданской области указом "Об изменении рабочего времени" губернатора Сергея Носова 31 декабря было сделано выходным днем. об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В России могут запретить курение на коммунальных кухнях Авторы законопроекта заявляют, что курение в помещениях общего доступа нарушает права некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух без табачного дыма.

Экономика Спотовая цена палладия впервые превысила $2000 за унцию Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2000 за унцию, по состоянию на 06:30 по Москве она достигла $2,006 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.

Происшествия На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Общество Сингапурский суд постановил конфисковать «Севастополь» Сингапурский судовой агент обратился в суд за конфискацией российского судна из-за долгов, которые скопились в результате вынужденного простоя "Севастополя" в порту, так как получатель отказался принимать груз от компании, попавшей под санкции США.

Политика Зеленский захотел отобрать «специальный статус» у Севастополя В тексте законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», предложенного Зеленским, отсутствует упоминание об «специальном статуса» Севастополя, в отличие от действующей пока украинской конституции.

Политика В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.

Происшествия Правоохранители задержали троих участников перестрелки под Ростовом Сотрудники пограничного ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали троих участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области, передает ТАСС.

Спорт В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.