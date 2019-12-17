Политика

Газета.RuГазета.RuОрешкин поддержал предложение отменить НДФЛ для малоимущих

Запустил дискуссию о возможной отмене НДФЛ для бедных президент банка ВТБ Андрей Костин. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал инициативу по освобождению малоимущих семей от НДФЛ, указав, что это положительно скажется на экономике, передает "Интерфакс".
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