Политика
Газета.RuОрешкин поддержал предложение отменить НДФЛ для малоимущих
Запустил дискуссию о возможной отмене НДФЛ для бедных президент банка ВТБ Андрей Костин. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал инициативу по освобождению малоимущих семей от НДФЛ, указав, что это положительно скажется на экономике, передает "Интерфакс".
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с чего всё началось
Мера по освобождению малоимущих семей от НДФЛ могла бы оказать позитивное влияние на экономику, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Таким образом Орешкин ответил на вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, поддерживает ли он освобождение малоимущих семей от НДФЛ.Интерфаксвчера в 10:55
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