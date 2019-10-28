Экономика

Время НВремя НОрешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву. Об этом он сообщил РБК, пишет ТАСС. Орешкин заявил, что правительство РФ найдет средства для реализации проекта.
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с чего всё началось

Орешкин поддержал высокоскоростной мегапроект РЖД за ₽2,3 трлн

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил РБК, что правительство найдет деньги на проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород.
РБКвчера в 01:43

Подробнее о событии

Министр экономики РФ одобрил проект ВСМ «Москва-Нижний Новгород»

Московский Комсомолец Нижний Новгородвчера в 06:48

Орешкин поддержал строительство ВСМ Санкт-Петербург – Нижний за 2,3 трлн рублей

Ньюс-ННвчера в 05:51

Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

Время Нвчера в 05:34

Максим Орешкин поддерживает проект ВСМ Петербург – Нижний Новгород

Нижний сейчасвчера в 05:47

РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

ТАССвчера в 04:08

Власти РФ найдут деньги на проект ВСМ Санкт-Петербург - Нижний Новгород, - Максим Орешкин

НИА Нижний Новгородвчера в 04:06

Орешкин поддержал высокоскоростной мегапроект РЖД за ₽2,3 трлн

РБКвчера в 01:43
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Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы на сиквел «Сияния»

РИА Новости вчера в 07:42
Политика

Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
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Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 27 октября в 03:54
Происшествия

Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Коммерсантъ вчера в 03:40
Хоккей

Малкин подтвердил наличие гражданства США

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 13:19
Экономика

Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов

В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
РБК 00:01
Путешествия

Отдых в Турции может подорожать

По информации представителей отелей и принимающих компаний, поправки в законодательство могут вступить в силу с 1 апреля 2020 года, а ставка налога составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных гостям.
РИА Новости вчера в 06:54
Политика

Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу

По итогам встречи министр энергетики России Александр Новак заявил о конструктивности переговоров и о возможности обсуждения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
ИА Новороссия вчера в 14:00
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Армия и оружие

Аваков выразил поддержку батальону «Азов»

Газета.Ru вчера в 17:58
Политика

Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК 00:13
Экономика

Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно

Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
Росбалт вчера в 23:20
Общество

Паводок в Хабаровском крае завершился

На территории Хабаровского края не осталось подтопленных территорий. Вода ушла из шести населенных пунктов.
Телеканал 360° 00:25
Киберспорт

Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года

Cyber.sports.ru вчера в 08:20
Армия и оружие

Американская военная база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу

Expert.ru вчера в 15:27
Культура

Скончался художник Николай Касаткин

Вечерняя Москва вчера в 14:40
Футбол

«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 0:3

В 14-м туре РПЛ «Спартак» в гостях обыграл участника Лиги чемпионов. Автором первого мяча на 57-й минуте стал Эсикьель Понсе.
RuNews24.ru 27 октября в 15:58
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
Политика

В США вновь предложили ввести санкции против «Северного потока-2»

Американские конгрессмены вновь выдвинули инициативу ввести санкции против трубоукладочных судов и иностранных субъектов, которые играют роль в строительстве "Северного потока-2".
РЕН ТВ 00:35
Происшествия

СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе

РИА Новости вчера в 11:20
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

Две модели показали грудь во время бейсбольного матча

Metaratings вчера в 10:33
Футбол

В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля

Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.
REGNUM вчера в 07:51
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Экономика

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия 27 октября в 19:54
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Хоккей

Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча

Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».
Sports.ru вчера в 12:02
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