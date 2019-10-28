Министр экономического развития Максим Орешкин заявил РБК, что правительство найдет деньги на проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород.

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву. Об этом он сообщил РБК, пишет ТАСС. Орешкин заявил, что правительство РФ найдет средства для реализации проекта.

Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

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