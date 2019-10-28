Экономика
Время НОрешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву. Об этом он сообщил РБК, пишет ТАСС. Орешкин заявил, что правительство РФ найдет средства для реализации проекта.
Читать в источнике
Оценить56
с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил РБК, что правительство найдет деньги на проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород.РБКвчера в 01:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр экономики РФ одобрил проект ВСМ «Москва-Нижний Новгород»
Московский Комсомолец Нижний Новгородвчера в 06:48
Власти РФ найдут деньги на проект ВСМ Санкт-Петербург - Нижний Новгород, - Максим Орешкин
НИА Нижний Новгородвчера в 04:06
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Кино
Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы на сиквел «Сияния»
РИА Новости вчера в 07:42
Политика
Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина
ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:01
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 27 октября в 03:54
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Коммерсантъ вчера в 03:40
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 13:19
Экономика
Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов
В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
РБК 00:01
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
По информации представителей отелей и принимающих компаний, поправки в законодательство могут вступить в силу с 1 апреля 2020 года, а ставка налога составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных гостям.
РИА Новости вчера в 06:54
Политика
Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу
По итогам встречи министр энергетики России Александр Новак заявил о конструктивности переговоров и о возможности обсуждения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
ИА Новороссия вчера в 14:00
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Армия и оружие
Аваков выразил поддержку батальону «Азов»
Газета.Ru вчера в 17:58
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК 00:13
Экономика
Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно
Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
Росбалт вчера в 23:20
Общество
Паводок в Хабаровском крае завершился
На территории Хабаровского края не осталось подтопленных территорий. Вода ушла из шести населенных пунктов.
Телеканал 360° 00:25
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
Cyber.sports.ru вчера в 08:20
Армия и оружие
Американская военная база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу
Expert.ru вчера в 15:27
Культура
Скончался художник Николай Касаткин
Вечерняя Москва вчера в 14:40
Футбол
«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 0:3
В 14-м туре РПЛ «Спартак» в гостях обыграл участника Лиги чемпионов. Автором первого мяча на 57-й минуте стал Эсикьель Понсе.
RuNews24.ru 27 октября в 15:58
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Российская газета вчера в 20:00
Политика
В США вновь предложили ввести санкции против «Северного потока-2»
Американские конгрессмены вновь выдвинули инициативу ввести санкции против трубоукладочных судов и иностранных субъектов, которые играют роль в строительстве "Северного потока-2".
РЕН ТВ 00:35
Происшествия
СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе
РИА Новости вчера в 11:20
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Две модели показали грудь во время бейсбольного матча
Metaratings вчера в 10:33
Футбол
В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля
Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.
REGNUM вчера в 07:51
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Экономика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия 27 октября в 19:54
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча
Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».
Sports.ru вчера в 12:02