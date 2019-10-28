Экономика
RT на русскомОрешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород, информирует РБК. Министр заявил, что правительство найдёт деньги на соответствующий проект.
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с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил РБК, что правительство найдет деньги на проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород.РБК01:43
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Министр экономики РФ одобрил проект ВСМ «Москва-Нижний Новгород»
Московский Комсомолец Нижний Новгород06:48
Власти РФ найдут деньги на проект ВСМ Санкт-Петербург - Нижний Новгород, - Максим Орешкин
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