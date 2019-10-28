с чего всё началось

Происшествия Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.

Технологии Сотовые операторы откажутся от SMS-сообщений Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, тему RCS-сообщений подняли четыре крупных сотовых оператора в США.

Политика МИД: западная политика изоляции РФ провалилась В Министерстве иностранных дел России отметили, что представленность африканских стран на саммите Россия — Африка показывает, что попытки западных стран изолировать Россию провалились, они сами оказались в изоляции, заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.

Общество Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».

Происшествия Впавшей в кому в Турции россиянке отказали в возвращении домой Жительница Санкт-Петербурга Кира Шиловская впала в кому на отдыхе в Анталье (Турция) из-за проблем с мозговым кровообращением, ее родным отказали в транспортировке женщины в Россию.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади "Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.

Политика Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.

Транспорт Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.

Общество Поляки снова осматривают обломки самолёта Леха Качиньского Российские следователи вместе с представителями польской комиссии начали очередной осмотр фрагментов самолёта Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который разбился в 2010 году при заходе на посадку в Смоленске.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Здоровье Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Политика Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.

Общество В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Общество Песков не стал комментировать смерть Буковского Как передавало ИА REGNUM, Владимир Буковский после продолжительной болезни умер 28 октября в Кембридже в Великобритании.

Политика Контрольно-ревизионное управление Челябинска возглавит генерал Чеурин Как сообщил пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов, Андрей Алексеевич написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Путешествия В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов В августе исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе заявила, что посещаемость Крыма в 2019 году станет рекордной и составит более 6,5 млн туристов.

Футбол «Реал» не планирует трансферы в зимнее окно В клубе не планируют закупку игроков в зимнее трансферное окно. Однако в случае неожиданной продажи или травмы Реал выйдет на рынок.

Армия и оружие Представлен экспортный вариант российского истребителя Су-57 Авиастроительный концерн «Сухой» на авиасалоне «МАКС-2019» представил новейшую разработку России истребитель СУ-57.