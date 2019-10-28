Министр экономического развития Максим Орешкин заявил РБК, что правительство найдет деньги на проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород.

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Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород, информирует РБК. Министр заявил, что правительство найдёт деньги на соответствующий проект.

Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

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