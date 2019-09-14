Экономика
ИзвестияОрешкин поддержал систему добровольных пенсионных накоплений
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что поддерживает предложенную Министерством финансов систему добровольных пенсионных накоплений. Об этом 12 сентября сообщает «РИА Новости».
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Сейчас министерство финансов предложило новый механизм — гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея.
— Максим Орешкин, российский политикГоворит Москва 12 сентября в 09:46
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