Экономика
Экономика сегодняОрешкин поддержал снижение ключевой ставки ЦБ
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поддержал решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки на 50 базисных пунктов. Министр экономического развития РФ назвал решение ЦБ по снижению ставки "осознанием реальности".
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Снижение ставки ЦБ спровоцировало кардинальные прогнозы: ждать ли дешевых кредитов
Московский Комсомолец10:18
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Политика
Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава.
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Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Политика
Украина заявила о выводе добровольцами оружия из Донбасса
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Йон Гудни Фьолусон: «С „Оренбургом“ играть неинтересно, невесело»
Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон после ничьей против «Оренбурга» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России посетовал на оборонительный футбол соперника, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
Кино
Самую непонятную сцену финала «Игры престолов» впервые объяснили
После выхода эпизода многие поклонники сериала посчитали поведение Кхалиси нелогичным и необоснованным, а другие заподозрили, что героиня стала очередным сумасбродным правителем вслед за безумным королем Эйрисом Таргариеном.
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На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Общество
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Армия и оружие
В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США
«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Политика
В Грузии назвали сумму потерь от запрета на полеты из России
Бюджет Грузии недосчитался $350 млн из-за временного запрета на полеты из России.
Экономика
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Автоспорт
Шарль Леклер: Стратегия не сработала
Да, сегодня стратегия не была оптимальной, и возможно мне нужно было попросить команду по радио пересмотреть решение.
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Экономика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».
Политика
Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новой части
Футбол
Юрий Семин: «„Спартак“ победил закономерно»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал причины поражения в матче 14-го тура РПЛ от «Спартака» (0:3). — Пропустили три контратаки, которые «Спартак» хорошо использовал, и потеряли концентрацию.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
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Apple рассчитывает на высокие продажи iPhone 11
Примечательно, что Apple намерена увеличить производство iPhone 11 на 1,6 миллиона экземпляров.
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
Общество
Видео с толстой кошкой на беговой дорожке стало популярным в Сети
Толстая кошка по кличке Синдер на беговой дорожке стала звездой Сети.
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Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.