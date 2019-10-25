Экономика
Экономика сегодняОрешкин поддержал снижение ключевой ставки ЦБ
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поддержал решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки на 50 базисных пунктов. Министр экономического развития РФ назвал решение ЦБ по снижению ставки "осознанием реальности".
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Снижение ставки ЦБ спровоцировало кардинальные прогнозы: ждать ли дешевых кредитов
Московский Комсомолец10:18
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Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Футбол
Комментатор извинился за задержку трансляции матча «Локомотив» — «Спартак»
Комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский принёс извинения за позднее начало трансляции матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" — "Спартак" — 0:3.
Чемпионат 13:14
Политика
Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.
РИА Новости вчера в 09:27
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
РИА Новости 13:16
Игры
Состоялся релиз The Outer Worlds
Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.
Cyber.sports.ru 25 октября в 03:30
Происшествия
Впавший в кому в Турции россиянин умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, впавший в кому во время отдыха в турецкой Анталье, умер на борту самолета, направлявшегося в Сыктывкар.
Lenta.ru 12:24
Происшествия
В Свердловской области лесовоз повредил газопровод
RT на русском 14:57
Футбол
Ливерпуль — Тоттенхэм 1:1 (2-й тайм)
Вести.Ru 14:35
Авто
Представлен Volkswagen Golf восьмого поколения
Авторевю 24 октября в 14:45
Происшествия
В Карелии опрокинулся автобус с детьми
Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
Космос
Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе
Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
BFM.ru 10:26
Политика
Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:18
Экономика
ЦБ планирует расширить роль СРО на финансовом рынке
Центральный банк России, проанализировав результаты работы саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций, предложил профессиональному и экспертному сообществу обсудить дальнейшие перспективы развития института саморегулирования на финансовом рынке.
Экономика и жизнь 25 октября в 03:45
Футбол
Крылья Советов — Зенит 0:2
RT на русском 05:53
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
RT на русском 07:22
Происшествия
В ДТП с грузовиком на Украине погибла семья с ребенком
Все погибшие ехали в легковушке и были членами одной семьи, — за рулем был 42-летний отец, на пассажирских местах находились его 39-летняя жена и 14-летняя дочь.
Росбалт 12:33
Технологии
Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер
Мойка78 25 октября в 05:34
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при Канады
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар Гран-при Канады.
Известия вчера в 22:32
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 24 октября в 19:40
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь вчера в 10:12
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Российская газета 10:37
Общество
В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены
Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».
Lenta.ru 15:01
Музыка
Супруга Джастина Бибера отреагировала на новый клип Селены Гомес
Новый клип американской певицы Селены Гомес на песню Lose You To Love Me вызвал негодование у супруги Джастина Бибера Хейли.
РЕН ТВ 24 октября в 10:02
Футбол
Зе Луиш и Педро Роша рады победе «Спартака» над «Локомотивом»
Спорт-Экспресс 14:22
Общество
Дональд Трамп расстроился, что в новом iPhone нет кнопки
В своем официальном аккаунте в Twitter Дональд Трамп написал, что кнопка внизу корпуса, по его мнению, была гораздо удобнее пришедшего на смену смахивания.
Gazeta.SPb вчера в 21:08