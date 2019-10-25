Экономика
ИнтерфаксОрешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Снижение ставки ЦБ спровоцировало кардинальные прогнозы: ждать ли дешевых кредитов
Московский Комсомолец10:18
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Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
РИА Новости вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru вчера в 21:49
Общество
Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.
RT на русском 06:41
Армия и оружие
Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником
Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Московский Комсомолец 14:30
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Газета.Ru 15:42
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Футбол
ЦСКА — Динамо 0:1
Газета.Ru 11:31
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Газета.Ru 16:53
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Российская газета 05:19
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 25 октября в 05:27
Футбол
«Зенит» выполнил условие для выкупа Осорио
Издание Ojogo информирует, что "Зенит" выполнил все условия по выкупу трансфера защитника "Порту" Йордана Осорио.
Sport.ru вчера в 07:28
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru вчера в 16:35
Происшествия
Массовое убийство в московском колледже предотвратила ФСБ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали 18-летнего, учащегося в аграрном колледже, парня, который, предположительно, планировал массовое убийство.
Gazeta.SPb 08:00
Общество
Север Петербурга засыпает снегом
Правда, на понедельник синоптики прогнозируют в Санкт-Петербурге снег и минусовую температуру в ночное время суток.
Невские Новости 13:09
Происшествия
Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
РБК 13:38
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Армия и оружие
Курды отошли от границы Сирии и Турции
Курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) окончательно отвели своих бойцов от границы Сирии и Турции.
Телеканал 360° 10:10
Футбол
Игрок ЦСКА Васин вернётся на поле не раньше конца сезона
Защитник ЦСКА Виктор Васин сможет помочь своей команде на поле не раньше концовки нынешнего сезона.
Metaratings 13:33
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Игры
Авторы Zealot предлагают испытать нашу веру в первом трейлере
Игромания.ру 10:38
Единоборства
Порнозвезда дебютирует на турнире по смешанным единоборствам
Газета.Ru 25 октября в 14:45
Происшествия
Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар
Сыктывкарец, впавший в кому в Турции, умер на борту самолета в Россию.
РБК 05:14
Теннис
Федерер обыграл де Минаура и в 10-й раз выиграл турнир в Базеле
В своем 15-м финале турнира в Базеле Роджер Федерер взял 10-й титул, обыграв Алекса де Минаура.
Sports.ru 10:00
Космос
Ученые нашли «ворота» для комет внутрь Солнечной системы
Астрономы обнаружили область за орбитой Юпитера, через которую многие кометы попадают внутрь Солнечной системы, сообщает The Astrophysical Journal Letters.
Москва 24 25 октября в 14:41
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Единоборства
Тренер Пакьяо считает, что Альварес уничтожит Ковалева
ProstoProSport 06:45