Экономика
ИнтерфаксОрешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:18, Вашингтон
Общество
Миллион человек вышли на митинг в столице Чили
Рифей-Пермь 01:56
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском 20:43
Политика
Пушков заявил о неготовности Киева к разведению сил
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал разговор президента Украины Владимира Зеленского с националистами и заявил, что у Киева «нулевая готовность» к разведению сил.
RT на русском 17:56
Автоспорт
Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем
В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
F1news.ru 17:48
Авто
Haval может начать выпуск нового кроссовера Haval H5 в России
Кроссовер Hover H5 может вернуться на российский рынок под брендом Haval.
Тарантас Ньюс вчера в 07:11
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ вчера в 08:09
Армия и оружие
50 заключенных россиянок исчезли в Сирии
По предварительной версии, россиянки могли исчезнуть во время массового побега из лагеря.
Ореанда-Новости 03:22
Здоровье
Минздрав дал советы регионам по выдаче незарегистрированных лекарств
Минздрав России разослал в регионы рекомендации по организации выдачи не зарегистрированных в стране сильнодействующих препаратов, а также списки детей, для которых закуплена первая партия таких лекарств.
Известия 24 октября в 09:41
Армия и оружие
Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Газета.Ru 13:47
Здоровье
Самые высокие в России подъемные для врачей платят на Сахалине
Меры поддержки для специалистов медицинской отрасли, введенные в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, уже принесли свои плоды: с начала 2019 года в медучреждениях области трудоустроены больше двухсот врачей, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 02:58
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Армия и оружие
WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор
Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
ТАСС 14:57
Культура
Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
Gazeta.SPb 14:13
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Российская газета 15:15
Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Стас Пьеха несколько лет не разводится с женой из-за сына
Народные новости 18:04
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Происшествия
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Известия 17:55
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 13:18
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня 06:53
Игры
Релиз The Last of Us Part II может быть отложен
Вместо 21 февраля 2020 года разработчики перенесли релиз на позднюю дату.
News.ru 24 октября в 10:13
Энергетика
Эксперты рассказали, надо ли запасаться красной икрой к Новому году
Красная икра в России, несмотря на снижение вылова лососевых в этом году, вряд ли подорожает к Новому году сильнее обычного, сообщили РИА Новости эксперты рынка.
ПРАЙМ 20:25
Политика
«Двойник» Зеленского задал вопрос президенту Украины
РИА Новости 20:17
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Здоровье
В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой
В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Правда УрФО 02:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru 02:36