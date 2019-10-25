Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:18, Вашингтон
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