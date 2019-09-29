Экономика
ТАССОрешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
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с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.Давыдов.Индекс08:44
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Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
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Газета.Ru 23:30
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Мокрый снег заметил корреспондент Тайги.инфо около 8 утра в Центральном районе Новосибирска.
Тайга.инфо 21:56
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На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
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Хоккей
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков подрался с форвардом «Сан-Хосе Шаркс» Эвандером Кейном во время предсезонного матча.
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Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
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Еще три танцовщика из Уфы выступят перед жюри шоу «Танцы» на ТНТ.
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Новый Land Rover Defender получит функцию дистанционного управления
Land Rover ведет разработку специальной системы для нового Defender, при помощи которой автомобилем можно будет управлять дистанционно — находясь вне его кабины.
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