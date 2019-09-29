с чего всё началось

Орешкин отметил, что в этот период должны существенно вырасти зарплаты. «В этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%», — сказал министр. Он добавил, что в планах Минэкономразвития вывести темпы роста доходов до 2% в год.

Политика Трамп хочет встретиться с написавшим жалобу Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что хочет встретиться с сотрудником разведки, который написал жалобу из-за телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским, передает корреспондент The Moscow Post.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Наука Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.

Происшествия Суд арестовал еще четверых напавших на пограничников рыбаков из КНДР Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.

Армия и оружие Сухопутные войска России планируют принять на вооружение электромобили Российские Сухопутные войска прорабатывают возможность использовать электромобили для бесшумного передвижения, рассказал в интервью газете «Красная звезда» главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Футбол «Спартак» отправил в отставку Кононова Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.

Происшествия В ДТП под Энгельсом погиб мужчина В результате происшествия один человек погиб. Также пострадали мужчина и женщина.

Авто Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию GM-АвтоВАЗ представил новую комплектацию внедорожника Chevrolet Niva под названием SL — «Суперлайт».

Общество Определены самые здоровые российские регионы Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.

Экономика Одноклассника Путина хотят привлечь к ответственности Сегодня, 30 сентября 2019 года, стало известно, что ООО «Регионстройинком» из Мордовии обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего совладельца ПАО Банк «Объединённый финансовый капитал» (ОФК Банк, лицензия отозвана 16 апреля 2018 года) и одноклассника президента Николая Егорова.

Космос Илон Маск рассказал о своей ракете Starship Ранее компания SpaceX уже провела успешные испытания прототипа корабля Starship: аппарат Starhopper поднимался на высоту 150 метров, а после этого совершал вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.

Общество В России изменились правила приема на работу 27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.

Общество Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.

Экономика Сеть магазинов Forever 21 подала заявление о банкротстве Американская сеть магазинов одежды Forever 21 подала заявление о банкротстве.

Происшествия В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником Один человек скончался, еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу в результате столкновении внедорожника и легковушки на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

Теннис Российский теннисист Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).