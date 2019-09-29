Экономика
МР7.руОрешкин пообещал рост доходов россиян
Орешкин отметил, что в этот период должны существенно вырасти зарплаты. «В этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%», — сказал министр. Он добавил, что в планах Минэкономразвития вывести темпы роста доходов до 2% в год.
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с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.Давыдов.Индексвчера в 08:44
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Экономиста рассмешил прогноз Орешкина о росте доходов россиян
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Первый снег прошел в ночь на понедельник, 30 сентября, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.
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