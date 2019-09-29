Экономика
РБКОрешкин пообещал рост доходов россиян до конца года
Реальные располагаемые доходы россиян во втором полугодии 2019 года вырастут на 1% в годовом выражении.
Читать в источнике
Оценить101
с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.Давыдов.Индекс08:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
Газета DAILY вчера в 12:56
Политика
Трамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с человеком, который подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РБК 21:42
Общество
Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова
Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру 12:03
Общество
Росстат анонсировал первую цифровую перепись населения в 2020 году
Глава Росстата рассказал, что переписчики будут ходить не с бумажными листами, а с планшетами, и потом данные не придется сканировать.
Коммерсантъ 09:54
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru 05:20
Здоровье
Жителей Кубани выкашивает опасное африканское заболевание
Лихорадка Западного Нила бушует на Кубани. По информации Роспотребнадзора, ею заразились уже десятки человек.
Readovka.ru вчера в 01:48
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 14:26
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости 16:50
Авто
Аналог Hyundai Santa Fe от Haima показали в базе Роспатента
Если говорить про конкретную модель — Haima 8S, изображения которой появились в базе Роспатента, то она с лета 2019 года продаётся на территории Китая.
Тарантас Ньюс 27 сентября в 01:56
Технологии
Эксперт объяснил, откуда мошенники берут телефоны клиентов банков
Эксперты рассказали, где мошенники берут данные о пользователях. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.
iReactor 21:33
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК 18:56
Космос
Илон Маск представил корабль для полётов на Марс
Илон Маск представил космический корабль, который сможет доставлять людей на Марс.
Газета Metro 11:11
Общество
Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже
Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru 16:30
Общество
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК 17:02
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Происшествия
На руководителя коммерческой службы «Полярных авиалиний» возбуждено уголовное дело
Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой службы авиакомпании.
Якутия Daily 20:52
Гаджеты
Apple может сделать логотип на iPhone и Macbook светящимся
Американская IT-компания Apple может сделать логотипы на своих устройствах светящимися.
Народные новости 16:26
Общество
Первый снег выпадет в Алтайском крае в понедельник
В понедельник, 30 сентября, синоптики обещают жителям Алтайского края резкое ухудшение погоды.
Байкал24 09:08
Футбол
Суд наказал фаната ЦСКА Малосолова за оскорбление Луиса Адриано
Нева Спорт 27 сентября в 09:33
Политика
Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии
Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах.
Российская газета 16:46