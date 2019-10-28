Общество

РИА НовостиРИА НовостиОрешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве. Выступая на XVIII общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России", Орешкин пожаловался на бюрократию.
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с чего всё началось

Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате

Госаппарат тратит огромное количество времени и ресурсов на ненужную отчетность, это одно из препятствий на пути к реализации национальных целей, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Интерфакс04:15

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Орешкин пожаловался на частые запросы со стороны контрольных органов

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Орешкин предложил Кудрину поискать «врагов и шпионов» в Счетной палате

Forbes05:10

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

РИА Новости07:51

Орешкин предложил Кудрину поискать «врагов» в Счетной палате

Ведомости07:50

Орешкин предложил Кудрину поискать «врагов и шпионов» в Счетной палате

URA.Ru06:34

Орешкин намекнул на агентов разведки в Счетной палате

Газета.Ru08:00

Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате

Интерфакс04:15
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Ким Филби
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