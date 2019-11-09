Общество
ForbesОрешкин посоветовал не ждать введения безусловного базового дохода
Вопрос о введении безусловного базового дохода в России не стоит в повестке на ближайшие годы. Об этом министр экономического развития Максим Орешкин заявил на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве, передает «Интерфакс».
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Политика
Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу
Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура.
РБК 09:35
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости 08 ноября в 09:41
Космос
Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе
Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
Суть событий 08 ноября в 10:51
Шоу-бизнес
Майли Сайрус дала обет молчания после операции
По данным инсайдеров, операция была успешно проведена в начале ноября, и сейчас Майли уже дома, где ее поддерживает бойфренд Коди Симпсон.
ИА InterMedia 06:06
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
REGNUM вчера в 13:20
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Происшествия
Историка Соколова повезли из больницы на допрос по делу об убийстве
Доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве своей ученицы, везут на допрос в СКР, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
Интерфакс 06:10
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Музыка
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда 08 ноября в 03:10
Кино
На «Золотой глобус» отобрали шесть российских фильмов
Ореанда-Новости вчера в 04:45
Общество
Редкое астрономическое явление смогут увидеть жители Ставрополья
Жители европейской части России 11 ноября смогут увидеть редкое астрономическое явление – транзит Меркурия по диску Солнца.
Newstracker.ru 08 ноября в 23:43
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Здоровье
Возможной причиной заболевания от вейпов назвали ацетат витамина Е
Пробы показали, что в них содержится ацетат витамина Е. Специалисты считают, что именно он спровоцировал болезни у курильщиков электронных сигарет.
ToDay News Ufa вчера в 02:48
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Общество
Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Известия 09:34
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Общество
Диетолог рассказала, в чем опасность мандаринов
Smolnarod.ru вчера в 11:19
Происшествия
Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии
Подозреваемый в убийстве россиянин Владимир Кондаков, по предварительным данным, найден мертвым в одном из парков Сиднея, сообщает в воскресенье австралийский телеканал Seven News.
Интерфакс 05:12
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Политика
Путин призвал полицию жестко противодействовать экстремизму
"В поле особого внимания следует держать и ситуацию с миграцией, выявлять и устранять любые нарушения миграционных норм и правил, создавать открытые, комфортные, благоприятные условия для законопослушных иностранных граждан, туристов, предпринимателей, студентов, работников, специалистов", - добавил Путин.
ТАСС 09:52
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.
ТАСС 05:03
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Наука
Виртуальная реальность помогает уменьшить боль
Машины и Механизмы 08 ноября в 18:05
Шоу-бизнес
Суд не стал разводить Лолиту с мужем
Суд учёл новые обстоятельства дела и не стал разводить певицу и её супруга.
Uznayvse.ru 08 ноября в 07:09
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС вчера в 02:33
Политика
Спикер Рады ушел с поста главы партии «Слуга народа»
Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, первый заместитель руководителя парламентской фракции политсилы, соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье.
РИА Новости 06:38
Политика
Израильские СМИ назвали новые морские пути России угрозой для Запада
Журналисты израильского издания Haaretz оценили выгоду России от широкого использования Северного морского пути.
ПолитРоссия 07:18