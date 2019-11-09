Экономика
ForbesОрешкин посоветовал не ждать введения безусловного базового дохода
Вопрос о введении безусловного базового дохода в России не стоит в повестке на ближайшие годы. Об этом министр экономического развития Максим Орешкин заявил на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве, передает «Интерфакс».
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Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
RT на русском 15:13
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь впервые высказалась о тайной свадьбе с Цыгановым
Добавим, что в телеграм-канале «НеМалахов» появилась информация, что Снигирь просто стыдится отношений с Цыгановым.
Телепрограмма 12:17
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 14:23
Авто
Citroen представил подзаряжаемый гибрид C5 Aircross Hybrid
Citroen C5 Aircross Hybrid будет выпускаться там же, где и основные модификации, - на заводе во французском Ренн-ля-Жане.
CarsWeek.ru 07 ноября в 00:50
Происшествия
СК заподозрил экс-главу Элисты в злоупотреблении полномочиями
Следователи заподозрили бывшего председателя Элистинского городского собрания, главу города Элиста в злоупотреблении должностными полномочиями.
Известия 08:50
Политика
Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
Армия и оружие
Эрдоган допустил продолжение операции «Источник мира» в Сирии
Если группировки не покинут регион, то Анкара готова вернуться к проведению операции «Источник мира».
RuNews24.ru 03:24
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM вчера в 00:47
Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в районе Петровского
Аргументы и Факты 05:58
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру вчера в 13:31
Космос
Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе
Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
Суть событий вчера в 10:51
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Вести Подмосковья вчера в 01:07
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Футбол
«Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт 12:58
Футбол
«Ливерпуль» может уйти в судьбоносный отрыв
В 12-м туре пройдет центральная встреча всего первого круга английской Премьер-лиги: чемпион и лидер турнирной таблицы "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 11:21
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Киберспорт
Разработчики Dota 2 сообщили об изменениях во времени поиска
В официальном twitter-аккаунте игры разработчики Dota 2 поделились статистикой, которая показывает среднее время поиска игры после введения функции быстрого поиска матчей.
Dota2.ru 04:00
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия 17:19
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Общество
На месте бывшего Дома офицеров в Южно-Сахалинске построят многофункциональный центр
SakhalinMedia.ru 19:00
Политика
Посол Украины оценил задержание лидера националистов в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица высказался о задержании в Польше замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игоря Мазура.
Газета.Ru 18:56
Хоккей
Сборная России в буллитной серии победила Швецию на Кубке Карьяла
В серии буллитов сильнее оказалась сборная России, решающий бросок сделал Никита Сошников.
Чемпионат 09:15
Авто
Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети
Первые "живые" снимки и характеристики обновленной Lada Vesta появились в Сети.
Народные новости вчера в 08:23
Армия и оружие
Крейсер «Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу в Белом море
Новейший российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» успешно провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.
RT на русском вчера в 10:42
Общество
Противник показа фильма об однополой любви задержан в Батуми
Кавказский узел 13:25
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
RT на русском 17:00