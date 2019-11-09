Экономика

ForbesForbesОрешкин посоветовал не ждать введения безусловного базового дохода

Вопрос о введении безусловного базового дохода в России не стоит в повестке на ближайшие годы. Об этом министр экономического развития Максим Орешкин заявил на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве, передает «Интерфакс».
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