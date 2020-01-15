Экономика
Экономика сегодняОрешкин: предложения Путина снизят бедность на 10% к концу 2020 года
В Послании президент отметил, что низкие доходы населения представляют угрозу для демографического будущего России.
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Политика
Путин выбрал нового премьер-министра
Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Политика
Путин заявил о запросе на перемены в обществе
В обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Политика
Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа
Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Общество
Путин назвал меры для решения кадровых проблем в здравоохранении
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию потребовал сосредоточить усилия на первичном звене здравоохранения.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета после послания Путина
У Государственного совета после предложений президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, появится статус.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским
Украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».
Футбол
ФК «Краснодар» отдал Намли в аренду «Колорадо Рэпидз»
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» назвал сроки начала реконструкции «РЖД-Арены»
Кикнадзе отметил, что принципиальное решение о реконструкции стадиона принято на уровне совета директоров «Российский железных дорог» (РЖД).
Политика
Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин собирается подписать отдельный указ, который определит сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения между российскими и американскими военными в Сирии
После появления информации о военном столкновении между российскими и американскими военнослужащими на севере Сирии, была опубликована фотография, которая, предположительно, и демонстрирует момент встречи американских и российских военных, с последующим, как сообщают источники, конфликтом, переросшим в драку.
Общество
Трансляция послания Путина на уличных экранах сорвалась
Трансляция послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которую планировали показать на уличных экранах в Москве, была сорвана.
Политика
Путин: «За президентом остается право отстранять премьер-министра»
Путин: "За президентом остается право отстранять премьер-министра".
Кино
Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры
Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Хоккей
Евгений Малкин забросил сразу две шайбы в матче НХЛ
Один из самых выдающихся хоккеистов из Челябинской области Евгений Малкин снова отличился за океаном.
Технологии
VR-шлем Valve Index практически раскупили по всему миру
Запасы комплектов шлема виртуальной реальности Valve Index практически закончились по всему миру.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Происшествия
В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк
"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Культура
Малышева перепела хит Билли Айлиш
Хоккей
Ковальчук впервые рассказал о трудностях в «Лос-Анджелес Кингз»
Российский форвард Илья Ковальчук вспомнил период, проведенный в составе «Лос-Анджелес Кингз».
Общество