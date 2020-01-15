Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняОрешкин: предложения Путина снизят бедность на 10% к концу 2020 года

В Послании президент отметил, что низкие доходы населения представляют угрозу для демографического будущего России.
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Орешкин: предложенные президентом РФ меры позволят снизить уровень бедности

ТАСС06:44

В Минэке заявили, что меры из послания помогут преодолеть «ловушку слабого спроса»

Интерфакс06:35

Меры, озвученные президентом, позволят снизить бедность на 10% — Орешкин

REGNUM05:42

Орешкин: Предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% в 2020 году

Комсомольская правда06:35

Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

Коммерсантъ07:44

Орешкин считает, что бедность в РФ снизится к концу года более чем на 10%

Финмаркет06:09

Орешкин спрогнозировал снижение бедности благодаря инициативам Путина

Известия08:06
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Политика

Путин выбрал нового премьер-министра

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Lenta.ru 11:12
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни

РИА Новости 10:50
Политика

Путин заявил о запросе на перемены в обществе

В обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Lenta.ru 04:12
Политика

Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа

Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Русская Планета 13:00
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Общество

Путин назвал меры для решения кадровых проблем в здравоохранении

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию потребовал сосредоточить усилия на первичном звене здравоохранения.
Солидарность 04:54
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv 07:27
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета после послания Путина

У Государственного совета после предложений президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, появится статус.
Известия 12:20
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Политика

В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским

Украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».
Взгляд.ру 13:17
Футбол

ФК «Краснодар» отдал Намли в аренду «Колорадо Рэпидз»

Кубань 24 12:48
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Известия 05:22
Футбол

Гендиректор ФК «Локомотив» назвал сроки начала реконструкции «РЖД-Арены»

Кикнадзе отметил, что принципиальное решение о реконструкции стадиона принято на уровне совета директоров «Российский железных дорог» (РЖД).
Известия 12:00
Политика

Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин собирается подписать отдельный указ, который определит сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РЕН ТВ 08:27
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения между российскими и американскими военными в Сирии

После появления информации о военном столкновении между российскими и американскими военнослужащими на севере Сирии, была опубликована фотография, которая, предположительно, и демонстрирует момент встречи американских и российских военных, с последующим, как сообщают источники, конфликтом, переросшим в драку.
Avia.pro 00:54
Общество

Трансляция послания Путина на уличных экранах сорвалась

Трансляция послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которую планировали показать на уличных экранах в Москве, была сорвана.
Московский Комсомолец 05:04
Происшествия

Вынесен первый приговор по делу о пытках в ярославской колонии

Газета.Ru 05:37
Политика

Путин: «За президентом остается право отстранять премьер-министра»

Путин: "За президентом остается право отстранять премьер-министра".
Piter.tv 05:30
Кино

Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры

Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Piter.tv вчера в 14:46
Хоккей

Евгений Малкин забросил сразу две шайбы в матче НХЛ

Один из самых выдающихся хоккеистов из Челябинской области Евгений Малкин снова отличился за океаном.
Hornews.com 07:11
Технологии

VR-шлем Valve Index практически раскупили по всему миру

Запасы комплектов шлема виртуальной реальности Valve Index практически закончились по всему миру.
News.ru 04:09
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Общество

Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
REGNUM 00:38
Происшествия

В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк

"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 13:40
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Футбол

Юрий Жирков: «Иванович пока никуда не уходит из „Зенита“»

Матч ТВ 12:12
Культура

Малышева перепела хит Билли Айлиш

Рамблер 07:47
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Ковальчук впервые рассказал о трудностях в «Лос-Анджелес Кингз»

Российский форвард Илья Ковальчук вспомнил период, проведенный в составе «Лос-Анджелес Кингз».
ProstoProSport 12:43
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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
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