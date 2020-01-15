Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят к концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин. Сегодня, по данным Росстата, в России около 17,6 млн человек находятся за чертой бедности.

Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

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