Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОрешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят к концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин. Сегодня, по данным Росстата, в России около 17,6 млн человек находятся за чертой бедности.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Орешкин: предложенные президентом РФ меры позволят снизить уровень бедности

ТАСС06:44

В Минэке заявили, что меры из послания помогут преодолеть «ловушку слабого спроса»

Интерфакс06:35

Меры, озвученные президентом, позволят снизить бедность на 10% — Орешкин

REGNUM05:42

Орешкин: Предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% в 2020 году

Комсомольская правда06:35

Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

Коммерсантъ07:44

Орешкин спрогнозировал снижение бедности благодаря инициативам Путина

Известия08:06

Расходы на вырост

Российская газета10:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 16:55, Ашберн
Происшествия

На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Вести.Ru 16:15
Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.
Вести.Ru 14:28
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости 16:11
Политика

Американский политолог сравнил Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном

Президент России Владимир Путин не уйдет на покой после окончания президентского срока, как первый президент США Джордж Вашингтон, а продолжит быть лидером страны и после ухода с поста главы государства, возможно, в неформальном качестве, считает американский политолог Уильям Померанц.
РИА Новости 15:16
Политика

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 14:37
Политика

Путин предложил Мишустину возглавить правительство

BFM.ru 11:15
Экономика

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Ведомости вчера в 09:33
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета 12:12
Происшествия

СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 02:10
Космос

Ученые предупредили о приближении «ледникового периода в миниатюре»

На 2020 г. может прийтись минимум 11-летнего солнечного цикла, в результате чего в ближайшие годы на Земле может наступить мини-вариант ледникового периода, сообщает ZeroHedge со ссылкой на данные, опубликованные в Interesting Enginiring.
Вести.Финанс вчера в 22:59
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБК 04:19
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform 13:07
Армия и оружие

ВСУ сообщили о гибели боевика в Донбассе

Напомним, что командование запретило ополченцам Донбасса вести оборонительный огонь по позициям ВСУ.
ИА Новороссия 12:43
Футбол

«МЮ» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 16:44
Политика

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Аргументы и Факты 15:30
Политика

Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты

В настоящее время кандидатом на должность президента может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее 10 лет.
Lenta.ru 05:07
Наука

Синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением

«Жизненное истощение, обычно называемое синдромом выгорания, вызывается длительным и глубоким стрессом на работе или дома», – говорит автор исследования доктор Парвин К. Гарг из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.
Planet Today вчера в 11:23
Армия и оружие

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.
Lenta.ru 14:34
Шоу-бизнес

Борис Ельцин-младший опроверг свадьбу сестры с Федором Смоловым

Новость о романе 29-летнего Федора Смолова и 17-летней Марии Юмашевой наделала много шума.
StarHit.ru 12:00
Политика

В США отреагировали на послание Путина

Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.
Lenta.ru 14:20
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Рейтинг был опубликован 15 января. Теперь РФ занимает 23-ю строчку, опередив ряд стран Восточной Европы.
Известия 06:25
Армия и оружие

Проект авианосца «Москва» ошеломил немцев

О проекте российского авианосца «Москва» восторженно написала германская газета Handelsblatt.
REGNUM 13:14
Общество

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
ИА Новороссия 09:23
Общество

Турция открыла доступ к «Википедии» после более двух лет блокировки

Власти Турции открыли доступ к интернет-энциклопедии "Википедия" после двух с половиной лет блокировки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 16:42
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Здоровье

Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи

Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Красная весна 12 января в 23:59
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Российская газета 10:19
Общество

После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы

Московский Комсомолец 04:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное