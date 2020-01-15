Экономика
КоммерсантъОрешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года
Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят к концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин. Сегодня, по данным Росстата, в России около 17,6 млн человек находятся за чертой бедности.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Происшествия
Двух сахалинцев задержали за контрабанду наркотиков
Сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали двоих сахалинцев.
Авто
Исследование рынка высокоавтоматизированных транспортных средств
Основными игроками на мировом рынке являются компании Baidu/King Long (Китай), Navya (Франция), EasyMile (Франция), ZF/2GetThere (Германия) и Local Motors (США).& & До массового потребителя технологии высоких уровней автоматизации дойдут не ранее 2030 года.
Культура
Фотография Читы попала в комедийный сериал на «СТС»
Новый комедийный сериал "Папик", который многие россияне ждали с нетерпением, вышел в вещание на "СТС" 13 января.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Политика
Правительство России ушло в отставку
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
Кудрин заявил о необходимости определения оснований отставки премьера
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что при изменении Конституции России нужно чётко определить основания, на которых президент имеет право отправить премьер-министра в отставку.
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Лидеры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, Ливии, а также протесты в Иране и происшествие со сбитым Ираном рейсом PS752 украинских международных авиалиний.
Происшествия
Фатальное ДТП в Улан-Удэ парализовало движение трамваев
В среду утром в Улан-Удэ автомобиль Hyundai Solaris на большой скорости врезался в бетонную опору.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Общество
Губернатор Амурской области прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в церемонии ежегодного обращения президента России к Федеральному собранию.
Политика
Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о «застое»
Соловьев обратился к критикам, которые утверждали якобы о "застое" в российской политике.
Хоккей
Панарин и Овечкин признаны главными звездами игрового дня НХЛ
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Политика
Премьером станет бывший бизнесмен
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Культура
В Париже пройдёт выставка картин Бритни Спирс
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Культура
«Я возвращаюсь»: Генри Кавилл поблагодарил фанатов «Ведьмака» и рассказал о начале работы над вторым сезоном
В 2002 году состоялась премьера польского телесериала «Ведьмак» с Михалом Жебровским в главной роли, а ранее вышел 130-минутный фильм, представляющий укороченную версию сериала.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 моделями
Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (6:1). По информации источника, после матча с бирмингемцами игроки «горожан» без жен и подруг отправились в один из спа-центров неподалеку от Манчестера, чтобы отметить победу и развлечься.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Спорт
Сборная России уступила команде Дании и покинула чемпионат Европы
Российские гандболисты проиграли коллективу из Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы 28:31.
Авто
Признак номера
Как разъяснили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, у автовладельца, купившего машину, есть обязанность в течение десяти дней зарегистрировать машину и получить на нее госзнаки.
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Политика
Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат
Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.