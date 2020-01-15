Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят к концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин. Сегодня, по данным Росстата, в России около 17,6 млн человек находятся за чертой бедности.

Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

Авто Исследование рынка высокоавтоматизированных транспортных средств Основными игроками на мировом рынке являются компании Baidu/King Long (Китай), Navya (Франция), EasyMile (Франция), ZF/2GetThere (Германия) и Local Motors (США).& & До массового потребителя технологии высоких уровней автоматизации дойдут не ранее 2030 года.

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