Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОрешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят к концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин. Сегодня, по данным Росстата, в России около 17,6 млн человек находятся за чертой бедности.
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Орешкин: предложенные президентом РФ меры позволят снизить уровень бедности

ТАСС06:44

Орешкин заявил, что предложения Путина снизят бедность на 10% в 2020 году

Интерфакс05:49

Орешкин: Предложения Путина позволят снизить бедность на 10% к концу года

Взгляд.ру06:28

Меры, озвученные президентом, позволят снизить бедность на 10% — Орешкин

REGNUM05:42

Орешкин: Предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% в 2020 году

Комсомольская правда06:35

Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

Коммерсантъ07:44

Орешкин спрогнозировал снижение бедности благодаря инициативам Путина

Известия08:06
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