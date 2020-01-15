Экономика
КоммерсантъОрешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года
Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят к концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин. Сегодня, по данным Росстата, в России около 17,6 млн человек находятся за чертой бедности.
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Хоккеиста Малкина назвали «трехглазым русским» за «слепой» голевой пас
Футбол
«Милан» разгромил СПАЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
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Авто
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Политика
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2019 год оказался вторым самым жарким в истории
Согласно последним исследованиям, 2019 год стал вторым самым жарким за всю историю планеты. Предыдущим самым жарким был 2016 год.
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Боевики ВСУ заняли жилые дома в Золотом и Кряковке
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.