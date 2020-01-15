Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОрешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят к концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин. Сегодня, по данным Росстата, в России около 17,6 млн человек находятся за чертой бедности.
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Орешкин: предложенные президентом РФ меры позволят снизить уровень бедности

ТАССвчера в 06:44

Орешкин заявил, что предложения Путина снизят бедность на 10% в 2020 году

Интерфаксвчера в 05:49

Меры, озвученные президентом, позволят снизить бедность на 10% — Орешкин

REGNUMвчера в 05:42

Орешкин: Предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% в 2020 году

Комсомольская правдавчера в 06:35

Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

Коммерсантъвчера в 07:44

Орешкин считает, что бедность в РФ снизится к концу года более чем на 10%

Финмаркетвчера в 06:09

Орешкин спрогнозировал снижение бедности благодаря инициативам Путина

Известиявчера в 08:06
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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
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