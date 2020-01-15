Экономика
КоммерсантъОрешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года
Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят к концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин. Сегодня, по данным Росстата, в России около 17,6 млн человек находятся за чертой бедности.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Орешкин: Предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% в 2020 году
Комсомольская правдавчера в 06:35
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика
Мишустин встретился в Госдуме с Володиным
Перед общением с фракциями Мишустин встретился со спикером Думы Вячеславом Володиным. Беседа проходила в закрытом режиме.
Общество
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Политика
Источник в Кремле рассказал, какой пост займет Путин к 2024 году
Стоит ожидать, что в 2024 году президент России Владимир Путин возглавит правящую партию.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Политика
В США дело об импичменте Дональда Трампа передали в сенат
Напомним, что представители Конгресса США инициировали процедуру импичмента действующего президента США 25 сентября прошлого года после того, как Трамп поговорил по телефону со своими украинским коллегой.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Футбол
«Вест Хэм» намерен арендовать хавбека «Челси» Баркли
«Вест Хэм» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Челси» Росса Баркли в январское трансферное окно.
Космос
Роскосмос разработал методику борьбы со спутниками-шпионами
Способ защиты РФ от наблюдения иностранных спутников-шпионов, который состоит в подавлении сигналов с помощью наземных радиостанций, разработали специалисты компании «Российские космические системы», сообщается на сайте Роскосмоса.
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Путин говорил о необходимости внести поправки сегодня в послании Федеральному собранию.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Футбол
Джикия покинул тренировку «Спартака» из-за отравления
26-летний футболист покинул поле в сопровождении врача команды. Сообщается, что защитник получил пищевое отравление.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Общество
«Проект»: Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин, по некоторым данным, скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин, по некоторым данным, скрыл недвижимость на Рублевке.
Политика
Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии
Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор призывает использовать медицинскую маску в общественных местах, соблюдать правила "респираторного этикета", а именно: здоровым не трогать руками нос, рот и глаза, больным не ходить без масок, а кашлять и чихать только в носовые платки.
Политика
Путин предложил изменить Конституцию
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не считает нужным принимать новую Конституцию РФ.
Происшествия
Мужчина, пытавшийся похитить девочку в Новой Ладоге, сдался полиции
49-летний продавец Полюстровского рынка сам обратился в полицию и рассказал, зачем пытался похитить ребенка.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Политика
Вассерман прокомментировал отставку Медведева
Отставка правительства Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, пишет ФАН.
Армия и оружие
Анонсированы самые крупные за 25 лет военные учения США в Европе
Самые масштабные за последние 25 лет учения США в Европе Defender 2020 начнутся в марте в 10 странах НАТО, пишут СМИ со ссылкой на источник с совещания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.
Энергетика
Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Пушков рассказал о польском предложении разделить Россию
Бывший советник президента США по национальной безопасности, поляк Збигнев Бжезинский предлагал России "разделиться на три части", заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Финансы
Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным
На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
Авто
Обновленный внедорожник Toyota Fortuner тестирует компания
Актуальная генерация внедорожного Fortuner выпускается пять лет.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»
Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.