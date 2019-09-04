Экономика
Вести.ФинансОрешкин предложил наказывать банки за рост закредитованности россиян
Российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости.РИА Новости02:50
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В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
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Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.
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Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
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Известия вчера в 20:35
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
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Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов
Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
РИА Новости 08:44
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западного кино в России
Народный артист Сергей Безруков выступил с предложением применить новые меры по поддержке отечественного кинематографа.
Московский Комсомолец 07:14
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Экономика
Рынок вейпов и электронных сигарет вырастет к 2023 году в пять раз
В деньгах рынок продолжит небольшой рост: ежегодный темп составит не более 6%, а за весь период с 2018 по 2023 год рынок вырастет на 10%, до $26,1 млрд.
РБК 03:05
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Скотленд-Ярд вооружился искусственным интеллектом
В Скотленд-Ярде есть специальная лаборатория, в которой полицейские взламывают мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли и даже мультимедийные системы автомобилей в надежде найти улики, которые помогли бы им раскрыть очередное дело.
Коммерсантъ 06:36
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В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
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Сергей Лазарев расплакался во время записи новой песни
Сергей Лазарев опубликовал в Instagram видео, на котором он расплакался во время записи новой песни.
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В интернет-магазине GameStop нашли упоминание новой Splinter Cell
Пользователь портала Reddit, бороздя просторы интернет-магазина GameStop, наткнулся на страницу с описанием реплики знаменитых сонарных очков Фишера и предложением оформить предварительный заказ за 40 долларов.
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Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября
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Сегодня стали известны результаты жеребьевки 1/16 Кубка России по футболу.
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
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Глава офиса Зеленского на заседании Рады спародировал Порошенко
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал экс-главу государства Петра Порошенко во время выступления последнего в Верховной раде, соответствующее видео опубликовано в Twitter.
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Isuzu хочет организовать производство пикапов в РФ
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Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
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