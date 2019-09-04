с чего всё началось

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.

Политика Правительство Украины одобрило увольнение Кличко Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Происшествия СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.

Происшествия Туристка попала в реанимацию в Москве из-за храпа мужа В Москве бразильская туристка была госпитализирована в отделение реанимации из-за храпа мужа.

Экономика Путин указал главе «Аэрофлота» на слишком быстрый рост цен Президент РФ Владимир Путин указал главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву, что цены на авиабилеты растут быстрее инфляции.

Политика Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.

Политика Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кино Безруков предложил «брать мзду» за прокат западного кино в России Народный артист Сергей Безруков выступил с предложением применить новые меры по поддержке отечественного кинематографа.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.

Экономика Рынок вейпов и электронных сигарет вырастет к 2023 году в пять раз В деньгах рынок продолжит небольшой рост: ежегодный темп составит не более 6%, а за весь период с 2018 по 2023 год рынок вырастет на 10%, до $26,1 млрд.

Технологии Скотленд-Ярд вооружился искусственным интеллектом В Скотленд-Ярде есть специальная лаборатория, в которой полицейские взламывают мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли и даже мультимедийные системы автомобилей в надежде найти улики, которые помогли бы им раскрыть очередное дело.

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Музыка Сергей Лазарев расплакался во время записи новой песни Сергей Лазарев опубликовал в Instagram видео, на котором он расплакался во время записи новой песни.

Игры В интернет-магазине GameStop нашли упоминание новой Splinter Cell Пользователь портала Reddit, бороздя просторы интернет-магазина GameStop, наткнулся на страницу с описанием реплики знаменитых сонарных очков Фишера и предложением оформить предварительный заказ за 40 долларов.

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Футбол «Алания» сыграет с ЦСКА во Владикавказе Сегодня стали известны результаты жеребьевки 1/16 Кубка России по футболу.

Политика Путин и Моди прибыли на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.

Политика Глава офиса Зеленского на заседании Рады спародировал Порошенко Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал экс-главу государства Петра Порошенко во время выступления последнего в Верховной раде, соответствующее видео опубликовано в Twitter.