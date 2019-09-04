Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансОрешкин предложил наказывать банки за рост закредитованности россиян

Российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
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с чего всё началось

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