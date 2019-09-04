Экономика
Вести.ФинансОрешкин предложил наказывать банки за рост закредитованности россиян
Российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости.РИА Новости02:50
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Политика
Бывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире
Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной из-за радикализации и наращивания ядерного потенциала.
РБК вчера в 17:25
Политика
Посла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ»
Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:54
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ вчера в 11:12
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Происшествия
Российский мэр увидел мемы про себя и пожаловался в полицию
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Авто
«АвтоВАЗ» увеличил в августе продажи в России на 4,6%
"За 8 месяцев 2019 года на российском рынке продано 233 тыс. 684 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,5%", - говорится в сообщении компании.
ТАСС 06:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями во второй раз
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов во второй раз станут родителями.
ОК! вчера в 04:27
Происшествия
В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси
После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси. Он принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт.
Вести.Ru 01:25
Шоу-бизнес
Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии
Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга.
Аргументы недели 03:01
Технологии
Технологию eSIM собираются легализовать в России
Издание "Коммерсант" сообщает, что к началу 2020 года стороны совместно с экспертами планируют предложить варианты, позволяющие легально использовать eSIM В России.
Машины и Механизмы 05:27
Кино
Актрису Зинаиду Славину похоронят на Николо-Архангельском кладбище
Народная артистка России Зинаида Славина, скончавшаяся во вторник, будет похоронена на Николо-Архангельском кладбище под Москвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Содружества актеров Таганки.
РИА Новости 05:26
Происшествия
Московский полицейский рассказал в суде о существовании базы МВД по участникам акций протеста
В суде адвокат Мария Эйсмонт поинтересовалась у Кудряшова, который как участковый обязан проводить с Котовым беседы из-за попадания активиста в список профучета, что значит «список 35».
Медиазона 04:58
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Иркутской области
31 августа хлопок газа произошел в жилом доме в Бийске. В результате обрушились стены в трех жилых помещениях.
Известия 06:21
Политика
Путин назвал тревожной демографическую ситуацию на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 06:50
Авто
Nissan презентовал обновленный Nissan Juke
Компания Nissan показала кроссовер Nissan Juke второй генерации.
Тарантас Ньюс вчера в 13:55
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
RT на русском вчера в 07:00
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Гаджеты
Опубликованы внутренние документы Apple об iPhone 11
Ожидается, что 10 сентября Apple представит три новых iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
DP.RU 03:44
Политика
Посольство РФ: Иран отпустил семь человек с британского танкера
Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными более месяца назад, могут покинуть Иран, среди них есть россиянин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 03:58
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Происшествия
Пятилетняя россиянка утонула в бассейне в Турции
Генконсульство РФ устанавливает все обстоятельства ЧП. Пятилетняя россиянка утонула в бассейне отеля в курортной зоне турецкой Антальи.
Газета.Ru вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00
Экономика
Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц
Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
Российская газета 03:52
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58