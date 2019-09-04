с чего всё началось

Политика Бывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной из-за радикализации и наращивания ядерного потенциала.

Политика Посла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ» Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».

Происшествия На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.

Происшествия Российский мэр увидел мемы про себя и пожаловался в полицию Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».

Авто «АвтоВАЗ» увеличил в августе продажи в России на 4,6% "За 8 месяцев 2019 года на российском рынке продано 233 тыс. 684 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,5%", - говорится в сообщении компании.

Происшествия В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси. Он принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт.

Шоу-бизнес Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга.

Технологии Технологию eSIM собираются легализовать в России Издание "Коммерсант" сообщает, что к началу 2020 года стороны совместно с экспертами планируют предложить варианты, позволяющие легально использовать eSIM В России.

Кино Актрису Зинаиду Славину похоронят на Николо-Архангельском кладбище Народная артистка России Зинаида Славина, скончавшаяся во вторник, будет похоронена на Николо-Архангельском кладбище под Москвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Содружества актеров Таганки.

Происшествия Московский полицейский рассказал в суде о существовании базы МВД по участникам акций протеста В суде адвокат Мария Эйсмонт поинтересовалась у Кудряшова, который как участковый обязан проводить с Котовым беседы из-за попадания активиста в список профучета, что значит «список 35».

Происшествия Хлопок газа произошел в жилом доме в Иркутской области 31 августа хлопок газа произошел в жилом доме в Бийске. В результате обрушились стены в трех жилых помещениях.

Политика Путин назвал тревожной демографическую ситуацию на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке.

Авто Nissan презентовал обновленный Nissan Juke Компания Nissan показала кроссовер Nissan Juke второй генерации.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Происшествия Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Гаджеты Опубликованы внутренние документы Apple об iPhone 11 Ожидается, что 10 сентября Apple представит три новых iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Политика Посольство РФ: Иран отпустил семь человек с британского танкера Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными более месяца назад, могут покинуть Иран, среди них есть россиянин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

Политика Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.

Происшествия Пятилетняя россиянка утонула в бассейне в Турции Генконсульство РФ устанавливает все обстоятельства ЧП. Пятилетняя россиянка утонула в бассейне отеля в курортной зоне турецкой Антальи.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Политика «Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером «Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.