Экономика
Российская газетаОрешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года. Деньги пойдут на продвижение продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, развитие туризма и съемки кино.
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с чего всё началось
На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей. С такой инициативой министр экономического развития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову (письмо есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 17:01
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