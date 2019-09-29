На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей. С такой инициативой министр экономического развития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову (письмо есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года. Деньги пойдут на продвижение продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, развитие туризма и съемки кино.

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

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